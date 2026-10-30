29년간 자동차 4000대 팔았다…기아 이동순 선임 '그랜드 마스터'

AI 핵심 요약beta
- 기아 이동순 선임이 30일 누적 자동차 4000대를 판매했다
- 이동순 선임은 29년간 연평균 139대를 판매해 41번째 그랜드 마스터에 올랐다
- 기아는 기록을 기념해 상패와 포상 차량을 수여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아에서 29년간 자동차 4000대를 판매한 영업직원이 탄생했다.
기아는 충청 아산지점 이동순 선임 오토컨설턴트가 누적 판매 4000대를 달성해 '그랜드 마스터(Grand Master)'에 올랐다고 30일 밝혔다.
그랜드 마스터는 기아에서 누적 판매 4000대를 달성한 영업직원에게 부여하는 칭호다. 이동순 선임은 1997년 입사 이후 29년간 연평균 139대를 판매하며 기아의 41번째 그랜드 마스터에 이름을 올렸다.
기아는 이번 기록을 기념해 이동순 선임에게 상패와 포상 차량을 수여했다.
이동순 선임은 "초심이 흐트러지지 않도록 돌아보며 최선을 다해왔다"며 "소중한 고객과의 인연에 감사한 마음을 잃지 않고 늘 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 기아는 영업직원의 자긍심과 동기 부여를 위해 장기판매 명예 포상 제도를 운영하고 있다. 누적 판매 2000대 달성 시 '스타', 3000대는 '마스터', 4000대는 '그랜드 마스터', 5000대는 '그레이트 마스터' 칭호를 부여한다.
이와 함께 우수 영업직원을 선정하는 '기아 스타 어워즈' 등 다양한 포상 프로그램도 운영하고 있다.
chanw@newspim.com