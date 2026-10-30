윤호중 행안장관, 핼러윈 앞두고 홍대 현장점검…인파 밀집 시 즉시 통제

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 30일 홍대 관광특구 인파 안전을 점검했다
- 행안부는 전국 28개 지역을 중점관리하며 특별대책을 추진했다
- 마포구는 안전요원 300여명과 펜스를 배치해 사고에 대비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 핼러윈을 하루 앞둔 30일 서울 홍대 관광특구를 찾아 인파 안전관리 상황을 점검했다.
올해 핼러윈(10월 31일)은 주말과 겹쳐 전국 주요 번화가에 많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 특히 홍대 관광특구는 지난해 핼러윈 기간 전국에서 가장 많은 약 10만5000명이 몰린 지역이다.
행정안전부는 지난 23일부터 다음 달 1일까지 10일간을 '핼러윈 인파관리 특별대책기간'으로 정하고 서울 이태원·홍대, 부산 서면, 광주 첨단지구 등 전국 28개 지역을 중점관리지역으로 지정해 집중 관리하고 있다.
윤 장관은 이날 홍익문화공원에 설치된 현장상황실을 방문해 마포구와 경찰, 소방 등 관계기관으로부터 핼러윈 대비 인파 안전관리 대책을 보고받았다.
마포구는 다음 달 1일까지 합동상황실을 운영하고 안전요원 등 300여명을 배치할 계획이다. 클럽거리 등 중점관리구역에는 이동식 안전펜스를 설치해 양방향 보행로를 확보하고 우측 일방통행을 유도한다.
경찰과 소방은 차량 통제와 구급차량 출입로 확보, 환자 이송 대책 등을 마련했다.
윤 장관은 홍대 클럽거리와 걷고싶은거리(레드로드) 일대를 직접 돌며 경사로와 골목, 출입구 등의 위험요소와 안전관리 사각지대를 살폈다. 병목구간이나 보행을 방해하는 장애물이 있는지도 확인했다.
특히 인공지능(AI) 인파밀집 분석시스템이 인파 밀집도에 따라 경고 문구와 안내방송을 정상적으로 송출하는지 점검했다. 긴급 신고용 비상벨을 직접 작동시켜 관제센터와 연결되는지도 확인했다.
한국어·영어·중국어·일본어 등 4개 언어로 국민행동요령을 안내하는 재난문자전광판도 점검하고, 소방 현장지휘소를 찾아 근무 중인 소방관들을 격려했다.
행안부는 올해 외국인 관광객 증가와 홍대 클럽 및 상인회 중심의 행사 개최 등으로 지난해보다 많은 인파가 몰릴 것으로 예상하고 있다.
실제 올해 1~8월 서울을 방문한 외국인 관광객은 1156만명으로 지난해 같은 기간(951만명)보다 205만명(21.6%) 증가했다.
윤 장관은 "정부는 국민께서 안전하게 핼러윈을 즐기실 수 있도록 관계기관과 함께 안전관리에 만전을 기하겠다"며 "국민 여러분께서도 현장 안전요원의 안내에 따라 질서를 유지하고 인파사고 국민행동요령을 숙지해 주시기 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com