W컨셉, 쓱데이 맞아 겨울 아우터 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- W컨셉이 30일 쓱데이에 맞춰 겨울 아우터를 최대 50% 할인했다.
- 40개 브랜드가 참여해 쿠폰과 단독 특가, 라이브 방송을 진행했다.
- W한남은 5일까지 아우터 판매와 9900원 선착순 행사를 열었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 패션 플랫폼 W컨셉이 신세계그룹 쇼핑 행사 '쓱데이'에 맞춰 11월 8일까지 열흘간 겨울 아우터를 최대 50% 할인 판매한다고 30일 밝혔다.
40개 주요 브랜드가 참여하는 '24시간 브랜드 데이'를 열고 30% 할인쿠폰을 발급한다. 쓱데이 단독 특가 상품은 프론트로우 무스탕 50% 할인(18만원대), 우이 덕다운 투웨이 스트랩 패딩 44% 할인(18만원대), 시티브리즈 퍼 덕다운 점퍼 33% 할인(20만원대)이다.
시야쥬, 어그, 드파운드 등 브랜드 라이브 방송은 총 8회 편성했고, 최대 200만원 상당의 경품을 주는 '쓱데이 챌린지'와 출석체크 이벤트도 진행한다.
서울 한남동 플래그십 스토어 'W한남'에서는 11월 5일까지 연계 행사를 연다. 프론트로우 무스탕과 던스트, 유메르 아우터를 현장에서 살 수 있고, 3일간 하루 30명에게 선착순으로 패션 아이템을 9900원에 판매한다.
W컨셉 관계자는 "온라인과 오프라인을 연계한 특가, 이벤트를 통해 쇼핑의 즐거움을 누리길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com