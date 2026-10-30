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[핌in현장] '후광', 택배기사의 하루로 비춘 청년의 현실…"그럼에도 살아가려는 힘"

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  • 29일 노영완 감독이 택배기사 청년의 삶을 담은 영화 ‘후광’을 소개했다.
  • ‘후광’은 가족 책임과 불안을 짊어진 27세 민준의 반복되는 일상을 그렸다.
  • 영화는 도쿄국제영화제 작품상을 받았으며 11일 국내 개봉한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

노영완 감독 "말보다 몸으로 밀고 나가는 영화"
최강현·김한이 그린 책임과 가족…11월 11일 개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사회 곳곳을 오가지만 쉽게 주목받지 못하는 택배기사의 삶을 통해 동시대 청년의 노동과 책임을 비춘 영화 '후광'이 관객들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = (왼쪽부터) 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석한 배우 김한, 최강현, 노영완 감독.[사진=헬리콘스튜디오] 2026.10.29 taeyi427@newspim.com

29일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 노영완 감독과 배우 최강현, 김한이 참석해 작품의 기획 과정과 캐릭터, 촬영에 대한 이야기를 나눴다.

'후광'은 희망의 빛을 찾는 27세 택배기사 민준을 통해 우리가 매일 마주치지만 미처 들여다보지 못했던 한 사람의 삶을 그린 작품이다. 지난해 제38회 도쿄국제영화제 '아시아의 미래' 부문 작품상을 수상했으며 이후 국내외 영화제에서 잇달아 소개됐다.

노 감독은 첫 장편영화인 '후광'을 기획하게 된 출발점으로 아이의 탄생을 꼽았다. 그는 "'후광'을 기획할 때쯤 아이가 태어났다. 아이에게, 다음 세대에 무엇을 물려줄 수 있을까 생각하게 됐다"며 "그 과정에서 보이지 않는 곳에서 우리 사이를 이어주는 택배기사라는 인물이 눈에 들어왔다"고 밝혔다.

이어 "우리 사회에 산재한 보이지 않는 문제들을 택배기사 민준을 통해 이야기하고 싶었다"며 "보이지 않는 곳에서 죽어가는 청년들을 살리고 싶었고, 그들이 문밖으로 나올 수 있기를 바라는 마음에서 기획했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석한 노영완 감독.[사진=헬리콘스튜디오] 2026.10.29 taeyi427@newspim.com

영화는 이러한 문제의식을 거창한 사건이나 설명보다 민준의 노동과 반복되는 하루를 통해 보여준다. 노 감독은 "AI 영화가 많이 나오는 시대지만 몸으로 밀고 나가는 영화를 만들고 싶었다"며 "말과 글이 넘쳐나는 시대에 노동과 일상에서 반복되는 행위 자체의 디테일을 보여주고 싶었다"고 말했다.

현실감을 높이기 위해 실제 택배기사들도 직접 취재했다. 택배기사들이 반복적으로 노크를 하면서 손가락에 굳은살이 생기는 위치나 테이프를 다루는 과정에서 나타나는 몸의 습관까지 관찰해 작품에 반영하려 했다는 설명이다.

인물을 현실적으로 구현하기 위한 고민은 캐스팅 단계에서도 이어졌다. 노 감독에 따르면 오디션에는 총 787명이 지원했다. 그는 "우리가 찾던 인물은 우리 옆에 있을 법한 친근한 이미지의 사람이었다"며 최강현의 미소와 꿋꿋하게 살아가는 인상을 중요하게 봤다고 말했다. 김한에 대해서는 오디션에서 보여준 손끝과 감정의 디테일이 인상적이었다고 전했다.

최강현은 민준을 단순히 고단한 삶에 짓눌린 청년이 아니라 어떤 상황에서도 살아가려는 힘을 가진 인물로 바라봤다. 그는 "촬영 당시 저도 스물일곱 살이었고 민준도 스물일곱 살이었다"며 "처음에는 힘든 삶을 살아가는 인물이라는 생각이 컸지만, 감독님과 이야기를 나눌수록 어떻게든 살아가려는 힘이 강한 인물이라고 느꼈다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석한 배우 최강현.[사진=헬리콘스튜디오] 2026.10.29 taeyi427@newspim.com

실제 택배기사의 생활을 몸에 익히기 위한 준비도 거쳤다. 최강현은 촬영 한 달 전부터 감독에게 택배 차량을 받아 최대한 많이 운전했고, 때로는 차 안에서 잠을 자며 차량에 익숙해졌다. 실제 택배기사들을 만나 이야기를 들었고, 리허설이 끝난 뒤에는 감독과 함께 민준이 다닐 법한 골목을 돌아다녔다.

이 같은 준비는 촬영에서도 이어졌다. 최강현은 "촬영할 때 그 인물로 하루를 살아가려고 했다"며 카메라가 가까이 들어오는 클로즈업에서도 크게 의식하지 않고 민준으로서 상황을 마주하려 했다고 밝혔다. 롱테이크 촬영에서는 장면의 끝을 알지 못한 채 계속 걸어가다 너무 멀어져 감독이 따로 촬영 종료를 알려주기도 했다고 회상했다.

민준이 짊어진 가족에 대한 책임감은 최강현 자신의 삶과도 맞닿아 있었다. 1남 2녀 중 맏이인 그는 스무 살부터 대학에 다니면서도 일을 쉬지 않았고 여러 일을 병행하며 연기 생활을 이어왔다고 털어놨다.

최강현은 "가족이라 도와달라는 말을 더 쉽게 하지 못했던 것 같다"며 민준 역시 가족을 놓고 싶다는 생각이 들었더라도 결국 손을 놓지 못했을 것이라고 바라봤다.

민준의 가족 민하를 연기한 김한은 캐릭터를 준비하면서 '순수함'을 가장 중요하게 생각했다고 밝혔다. 그는 경계선 지능에 대해 공부했지만 "그 단어만으로 민하를 설명할 수는 없다"며 가족을 향한 민하의 순수한 마음을 표현하는 데 집중했다고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석한 배우 김한.[사진=헬리콘스튜디오]2026.10.29 taeyi427@newspim.com

이어 "민하가 관객들에게 나쁘게 보이지 않았으면 좋겠다는 생각을 많이 했다"며 "결국 민준을 더 힘들게 만드는 존재이지만 그 행동의 바탕에는 가족에 대한 마음이 있었다"고 설명했다. 특히 경찰서 계단 장면에서는 민하의 마음이 민준에게 전달됐기를 바랐다고 덧붙였다.

영화는 가족에 대한 책임과 함께 동시대 청년의 불안도 들여다본다. 이를 드러내는 장치 중 하나가 점성술이다. 노 감독은 힘든 순간 종교나 점술 등 무언가에 기대려는 사람들의 모습을 보며 청년들이 가진 불안과 기댈 곳을 찾으려는 마음을 담고자 했다고 설명했다.

민준의 삶을 담아내는 영화의 형식에서도 감정에 지나치게 기대지 않는 방식을 택했다. 노 감독은 처음부터 "뒷모습을 보여주는 영화를 찍겠다"고 생각했다며 한 인물을 집요하게 따라가는 영화를 만들고 싶었다고 밝혔다.

영화와 드라마, OTT의 경계가 흐려지는 시대에서 영화가 어떻게 존재해야 하는지를 고민했고, 서사를 중심으로 끌고 가기보다 "조금 더 구조적이고 시적인 영화"를 만들고자 했다는 설명이다.

노 감독은 "보면서 불편하거나 답답하고 숨이 막히는 시간이 있을 수 있지만, 그 시간을 통해 한 인물을 깊이 바라보고 이성적으로 생각해볼 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

이 같은 연출 방식은 사운드에도 이어졌다. '후광'은 일반적인 배경음악을 거의 사용하지 않고 차량과 거리, 라디오, 경찰서 등 민준을 둘러싼 생활 소리로 화면을 채운다.

노 감독은 "민준을 둘러싼 배경에 BGM이 들어간다는 것이 상상되지 않았다"며 실제 경찰서를 찾아 내부 소음을 녹음하고 차량 내부 소리와 라디오 방송까지 직접 제작하는 등 사운드 작업에 공을 들였다고 설명했다. 감정을 음악으로 이끌기보다 관객이 민준의 삶을 생각할 시간을 주면서도 영화적 리듬은 놓치지 않으려 했다고 덧붙였다.

한국 청년의 이야기를 담은 '후광'은 해외에서도 공감을 얻었다. 지난해 제38회 도쿄국제영화제에서 첫선을 보인 뒤 '아시아의 미래' 부문 작품상을 수상했으며, 이후 홍콩과 사우디아라비아 등 여러 국가의 영화제에서 관객들과 만났다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '후광' 언론배급시사회 및 기자간담회에 참석한 노영완 감독.[사진=헬리콘스튜디오]2026.10.29 taeyi427@newspim.com

노 감독은 "한국 청년의 이야기가 다른 나라 관객들에게 어떻게 가닿을 수 있을까 걱정했다"면서도 "각 국가에도 비슷한 청년들이 있었고 가족의 문제와 그럼에도 살아가야 하는 현실에 많은 공감을 보여줬다"고 말했다.

이어 "청년의 문제는 우리 모두가 겪고 있는 문제가 아닌가 생각했다"며 "거대한 전쟁이나 수많은 사건을 우리가 해결할 수 있을지는 모르겠지만, 가장 작은 단위인 옆 사람과 소통하고 이야기하는 과정에서 희망이 존재하지 않을까 생각했다"고 덧붙였다.

노 감독은 마지막으로 "영화를 보고 집으로 돌아가는 길에 우리 주변의 택배기사들과 현실을 살아가는 동시대 청년들, 청년뿐 아니라 노동하며 살아가는 수많은 사람들을 함께 기억해주셨으면 좋겠다"고 전했다.

'후광'은 오는 11월 11일 개봉한다.

taeyi427@newspim.com

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은행 고정형 주담대 금리 첫 5% 돌파 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 통계 작성 이후 처음으로 5%를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 전체 주담대 금리도 5개월 연속 상승했다. 한국은행이 29일 발표한 '2026년 9월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.57%로 전월보다 0.17%포인트(p) 상승했다. 가계대출과 기업대출 금리가 모두 오른 영향이다. [자료=한국은행] 가계대출 금리는 연 4.96%로 전월보다 0.20%p 올랐다. 주담대 금리는 연 4.88%로 0.22%p 상승하며 지난 5월 이후 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출은 연 6.49%로 0.16%p, 전세자금대출은 연 4.57%로 0.22%p 각각 상승했다. 주담대 금리를 유형별로 보면 고정형은 연 5.11%로 전월보다 0.23%p 올랐다. 지난해 10월 이후 12개월 연속 상승한 것으로, 한은이 고정형과 변동형 금리를 구분해 통계를 작성하기 시작한 2013년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 변동형 금리도 연 4.76%로 0.23%p 상승하며 4개월 연속 올랐다. 김성준 한국은행 금융통계팀장은 "고정형 주담대 금리가 5%를 상회한 것은 2013년 1월 통계 편제 이후 처음"이라며 "국내외 시장금리가 오르면서 지표금리인 은행채 금리가 상승한 것이 가장 큰 요인"이라고 말했다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 은행채 5년물 금리는 154bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 같은 기간 일반 고정형 주담대 금리는 146bp 올랐다. 올해 7월까지 보금자리론 금리가 다섯 차례에 걸쳐 총 125bp 인상된 점도 고정형 주담대 금리 상승에 영향을 미쳤다. 주담대 고정금리 비중은 오히려 줄었다. 신규취급액 기준 주담대 고정금리 비중은 34.2%로 전월보다 1.1%p 하락했다. 반면 전체 가계대출의 고정금리 비중은 24.0%로 0.5%p 상승하며 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 가계대출 금리 상승에는 8월 기준금리 인상 이후 시장금리 움직임이 반영됐다. 지난달 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.17%로 전월보다 0.20%p 올랐고 은행채(AAA) 5년물 금리도 4.35%에서 4.53%로 상승했다. 김 팀장은 "8월 27일 기준금리 인상 이후 9월에는 CD와 은행채 등 장단기 시장금리가 대체로 20bp 안팎 상승했다"며 "가산금리 조정이나 가계대출 관리 강화도 영향을 미칠 수 있지만 9월 대출금리 상승에는 시장금리 상승이 가장 크게 작용한 것으로 판단한다"고 말했다. 기업대출 금리는 연 4.49%로 전월보다 0.19%p 상승했다. 대기업대출 금리는 4.37%로 0.16%p, 중소기업대출 금리는 4.63%로 0.25%p 각각 올랐다. 중소기업대출은 CD와 은행채 6개월물 등 지표금리 상승이 반영된 반면 대기업대출은 일부 은행의 저금리 대출 취급이 늘면서 상승폭이 상대적으로 작았다. 저축성수신금리는 연 3.45%로 전월보다 0.24%p 상승했다. 순수저축성예금 금리는 3.39%로 0.25%p, 시장형금융상품 금리는 3.69%로 0.16%p 각각 올랐다. 대출금리보다 수신금리가 더 큰 폭으로 오르면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.12%p로 전월보다 0.07%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.21%p로 0.01%p 확대됐다. 비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 저축은행을 제외하고 모두 상승했다. 기관별로는 ▲저축은행(3.81%) ▲신용협동조합(3.69%) ▲상호금융(3.44%) ▲새마을금고(3.62%)로 집계됐다. 일반대출 금리는 ▲저축은행(9.80%) ▲신협(5.25%) ▲상호금융(5.09%) ▲새마을금고(4.97%)로 나타났다. eoyn2@newspim.com 2026-10-29 12:00
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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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