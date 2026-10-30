경찰, 핼러윈에 7800명 투입…전국 28곳 인파 집중 관리

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 30일 핼러윈 인파 관리를 위해 경찰 7800명을 투입했다
- 전국 중점관리지역 28곳에서 통행로 분리와 유입 조절을 추진했다
- 김종철 직무대행은 30일 이태원 현장을 찾아 안전관리를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 7800명을 투입해 핼러윈 인파를 관리한다. 핼러윈은 매년 10월 31일 유령이나 괴물 등으로 분장하고 즐기는 축제다.
경찰청은 오는 11월 1일까지 행정안전부가 지정한 전국 중점관리지역 28곳을 중심으로 인파 안전관리 대책을 추진하고 있다고 30일 밝혔다. 인파 관련 112 신고에 생명·신체의 위험 등으로 긴급출동이 필요한 '코드1' 이상을 부여해 대응할 방침이다.
서울은 이태원 등 14곳이 포함됐다. 경찰관기동대와 광역범죄예방순찰대, 형사 등이 안전관리 활동을 하고 있다.
김종철 경찰청장 직무대행은 이날 오전 서울 이태원관광특구를 찾아 서울경찰청으로부터 안전관리 대책을 보고받고 현장을 직접 순찰했다. 이어 '10·29 기억과 안전의 길'에 조성된 추모 공간에서 헌화와 묵념으로 희생자들을 추모했다.
김 대행은 올해 핼러윈이 10월 마지막 주 토요일과 겹쳐 30일과 31일 많은 인파가 예상되는 만큼 안전관리에 만전을 기해달라고 당부했다. 불특정 다수를 대상으로 한 흉기 난동 등 강력범죄와 다중운집 장소에서의 테러 예방에도 역량을 집중해달라고 주문했다.
경찰은 중점관리지역에서 지방정부와 협력해 병목 구간 등 취약지점의 통행로를 분리하고 일방통행을 유도한다. 인파 밀집이 우려되면 외곽부터 유입을 조절하고 차량을 통제해 인파를 분산할 공간을 확보할 계획이다.
사전 대비를 위한 지방정부 합동 현장점검에서는 인파 밀집 장소의 입간판 등 적치물 정비와 환풍구·맨홀 등 취약지점 점검을 지원했다. 경찰 자체 상황관리와 함께 유관기관 합동 현장상황실에 참여해 실시간으로 정보를 공유하고 공동 대응한다.
범죄 예방을 위해 번화가와 역 주변에는 광역범죄예방순찰대를 집중 배치한다. 핼러윈 분장을 빙자한 모의 총포·흉기 소지와 법으로 금지된 경찰제복 의상 착용 등에 대한 검문검색을 강화하고, 경찰특공대를 배치해 가시적 순찰을 실시하는 등 테러 예방 활동도 벌인다.
calebcao@newspim.com