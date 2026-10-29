인천시, AI·IoT 활용 재난감시 강화…지능형 CCTV 900대 확충

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 29일 AI·IoT 활용 도시안전망 구축을 발표했다
- 2029년까지 지능형 CCTV와 재난 감지시스템을 확대한다
- 해안·전통시장 등 취약지역 감시와 침수 대응을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용해 재난 위험을 조기에 감지하는 도시안전망을 구축한다.
인천시는 재난안전상황실을 중심으로 상시 재난 감시체계를 유지하고 2029년까지 AI 지능형 CCTV와 IoT 기반 재난 감지 시스템을 단계적으로 확대한다고 29일 밝혔다.
시는 전통시장과 해안가 등 재난 취약지역에 AI 지능형 CCTV와 적외선 카메라 등을 활용한 통합안전시스템을 구축하고 기존 관제시스템의 한계를 보완해 위험 상황을 조기에 감지, 재난 감시 사각지대를 줄이겠다는 계획이다.
AI 지능형 CCTV는 신규 설치와 기존 장비의 지능형 전환을 병행해 매년 900대 규모로 확충할 계획이다.
시는 해수면 상승에 따른 침수 피해 예방 대책으로 소래포구 등 4곳에 조위감지시스템을 설치하고 해수면 변화를 실시간으로 감시해 침수 위험에 신속하게 대응할 방침이다.
또 인천대로 교량 등 27곳에는 IoT 센서를 활용한 디지털 안전관리체계를 확대한다.
심연삼 인천시 시민안전본부장은 "AI와 IoT 등 첨단기술을 적극 활용해 재난 감시 사각지대를 줄이고 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시를 만들겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com