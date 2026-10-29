NH농협금융, 지역밀착형 생산적·포용금융 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 29일 생산적·포용금융 특별위원회를 열었다
- 지역 전략산업 투자와 금융취약계층 지원 확대 방안을 논의했다
- 1000억원 벤처모펀드와 1000억원 미소금융재단 조성을 추진한다
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미소금융재단 연내 출범 목표
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융지주가 지역 전략산업 투자와 금융취약계층 지원을 확대하기 위해 생산적·포용금융 사업을 본격 추진한다.
NH농협금융지주는 29일 서울 서대문 본사에서 제4차 생산적·포용금융 특별위원회를 열고 주요 사업 추진 현황을 점검했다고 밝혔다. 이날 회의에서는 향후 중점 추진과제와 계열사 간 협업 강화 방안도 논의했다.
농협금융은 전국 영업망과 계열사별 전문성을 활용해 지역 전략산업에 대한 금융지원을 확대하고, 모험자본 공급과 금융취약계층 지원을 강화할 계획이다.
생산적금융 부문에서는 지역 특화 NH금융허브 확대와 벤처·혁신기업 투자, 국민성장펀드 등 정부 정책과 연계한 첨단전략산업 투자 활성화를 추진한다.
동남권 해양·항공·방산 종합지원센터와 전북 NH금융허브에 이어 서남권 NH금융허브를 중심으로 지역 특화 금융지원을 확대한다. 서남권 NH금융허브는 인공지능(AI)·반도체·백신·에너지 등 지역 전략산업을 대상으로 기업금융과 투자, 보험, 컨설팅 등을 제공할 예정이다.
AI·반도체·모빌리티·로봇 등 첨단산업 분야 혁신기업에 투자하는 1000억원 규모의 'NH금융 민간벤처모펀드' 조성도 추진한다. NH벤처투자가 운용을 맡을 예정이며, 정책금융과 그룹 자체 투자 역량을 연계해 유망 기업 발굴과 성장 단계별 투자를 확대할 방침이다.
국민성장펀드 관련 투자도 강화한다.
총 4000억원 규모의 그룹 공동펀드인 'NH상생성장펀드 2호'를 활용해 기업금융과 국민성장펀드 관련 투자 기회를 발굴하고, AI 데이터센터와 신재생에너지 등 미래 성장산업 및 지역 인프라 분야에서 계열사 공동투자와 금융주선 역량을 높일 계획이다.
포용금융 부문에서는 금융취약계층 지원과 중·저신용자의 금융 접근성 개선에 집중한다. 농협금융은 계열사 공동으로 1000억원을 출연해 NH미소금융재단을 연내 출범시키고, 청년과 농촌지역 서민 등 제도권 금융 이용에 어려움을 겪는 계층에 대한 지원을 확대할 예정이다.
제2금융권 대출을 성실하게 상환한 차주를 위한 은행 대환대출 등 중·저신용자 대상 금융상품도 확대한다. 비금융정보를 활용한 대안신용평가모형을 고도화해 금융거래 이력이 부족한 고객의 금융 접근성을 높일 계획이다.
지역 기반 기업에 대한 자금지원과 취약계층 재기 지원도 추진한다.
지역신용보증재단과 협력해 지역신보 보증부대출을 1500억원 추가 공급하고, 특별출연·지자체 협약보증 대상에 마을기업을 포함할 예정이다. 범농협 차원에서는 연내 총 9276억원 규모의 장기연체채권 소각·감면과 추심 중단을 추진한다.
이찬우 NH농협금융지주 회장은 "생산적·포용금융은 지역경제와 미래 성장산업에 활력을 불어넣고, 금융지원이 필요한 고객에게 실질적인 도움이 되어야 한다"며 "농협금융만의 지역 기반과 계열사 간 협업 역량을 바탕으로 차별화된 금융지원 사업을 확대하고, 현장에서 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 실행력을 높여달라"고 당부했다.
peterbreak22@newspim.com