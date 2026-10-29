임광현, 장관 후보자 5명 낙마에 "국민께 송구…검증 강화할 것"

AI 핵심 요약beta
- 임광현 비서실장은 29일 장관 후보자 5명 낙마에 사과했다
- 임 실장은 인사 원칙과 법규에 따른 시스템 인사를 강조했다
- 검증을 강화해 인사에 대한 국민 우려를 줄이겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 임광현 대통령 비서실장은 29일 이재명 정부에서 발생한 장관 후보자 5명의 낙마에 대해 "인사위원장으로서 국민께 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다.
임 실장은 이날 오후 국회 운영위원회 대통령비서실 국정감사에서 현 정부 동안 5명의 장관 후보자가 낙마했다는 김민전 국민의힘 의원의 지적에 이같이 답했다.
임 실장은 다만 "국민주권정부는 유능한 인재의 적재적소 배치라는 인사 원칙하에 관련 법규와 절차를 준수해서 인사를 하고 있다"며 "청와대 인사와 관련해서는 인사위원장인 비서실장 책임 아래 시스템적으로 잘 이뤄지고 있다"고 밝혔다.
아울러 "구체적인 내용은 말씀드릴 수 없지만 그럼에도 불구하고 앞으로 검증이라든지 이런 부분들을 더 강화해서 국민의 우려가 없도록 하겠다"고 덧붙였다.
현 정부에서 낙마한 장관 후보자들은 ▲이진숙 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 ▲강선우 여성가족부 장관 후보자 ▲이혜훈 기획예산처 장관 후보자 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자 ▲김승원 법무부 장관 후보자다.
pcjay@newspim.com