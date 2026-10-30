외국인, 9월 국내 주식 19조원 팔았다…상장증권 26.7조 순회수

AI 핵심 요약beta
- 30일 금융감독원은 9월 외국인이 국내 주식 19조원을 순매도했다고 밝혔다.
- 외국인은 채권에서도 만기상환 등으로 7조5690억원을 순회수했다.
- 주식과 채권을 합친 외국인 순회수액은 26조6850억원으로 집계됐다.
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영국·미국 순매도 주도…주식 보유액은 15.4조원 증가
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 외국인 투자자들이 지난 9월 국내 주식시장에서 19조원 넘게 순매도한 것으로 나타났다. 채권시장에서도 만기상환 등을 통해 7조원 넘게 자금을 회수하면서 상장증권 전체 순회수 규모가 26조원을 웃돌았다.
30일 금융감독원이 발표한 '2026년 9월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 외국인은 상장주식 19조1160억원을 순매도했다. 지난 8월 3440억원 순매수에서 한 달 만에 순매도로 전환했다.
시장별로는 유가증권시장에서 17조4530억원, 코스닥시장에서 1조6630억원을 각각 순매도했다. 국가별로는 영국이 6조9270억원을 순매도해 매도 규모가 가장 컸다. 미국도 3조9320억원을 순매도했고 프랑스가 3조4340억원으로 뒤를 이었다.
반면 룩셈부르크는 9830억원, 아일랜드는 7900억원을 순매수했다. 중국도 6110억원 순매수하며 매수 우위를 보였다. 지역별로는 유럽에서 10조3230억원, 미주에서 4조8630억원을 순매도했다. 중동에서는 1400억원을 순매수했다.
채권시장에서도 외국인 자금 이탈이 이어졌다. 외국인은 지난달 상장채권을 1270억원 순매수했지만, 만기상환 규모가 7조6950억원에 달하면서 전체 순회수액은 7조5690억원으로 집계됐다. 지난 8월 4조7360억원 순회수에 이어 두 달 연속 순회수다.
채권 종류별로는 국채에서 4조8330억원, 특수채에서 2조7350억원을 순회수했다. 통화안정증권에서도 1조7340억원을 회수했다. 잔존만기별로는 1년 미만 채권에서 11조7620억원을 순회수한 반면, 1~5년 미만 채권과 5년 이상 채권에서는 각각 1조8170억원, 2조3760억원을 순투자했다.
이에 따라 지난달 외국인의 상장주식과 상장채권 순회수액은 총 26조6850억원으로 집계됐다. 주식과 채권을 합친 순회수 규모는 8월 4조3920억원에서 크게 늘었다.
다만 외국인의 주식 보유 잔액은 오히려 증가했다. 9월 말 기준 외국인의 상장주식 보유액은 2296조원으로 전월 말보다 15조4000억원 늘었다. 주식 순매도에도 국내 증시 시가총액이 증가한 영향이다. 외국인의 상장주식 보유 비중은 시가총액의 34.8%로 전월과 같았다.
상장채권 보유 잔액은 322조9000억원으로 전월 말보다 7조4000억원 감소했다. 상장잔액 대비 외국인 보유 비중도 11.2%로 전월 11.4%에서 낮아졌다.
rkgml925@newspim.com