李대통령 "국민과 직접 소통, 포기하면 안 되는 중요 책무"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 SNS에서 국민과 직접 소통해야 한다고 밝혔다
- 이 대통령은 유력자와 서민 모두 섬겨야 할 주권자라고 강조했다
- 전날 보수 커뮤니티 글 공유 논란을 의식한 발언으로 풀이됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의전 갖춰 오찬하며 만날 수도
뒷골목 찾아 소시민 만날 수도 있어"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 29일 국민과의 소통 방식을 두고 "뒷골목이나 소셜미디어(SNS) 속 국민과의 직접 소통은 국가운영의 책임과 권한을 위임받은 대표 공복(公僕)이 포기하면 안 될 중요한 책무"라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 '뒷골목에도 사람이 삽니다'라는 제목의 글을 통해 "국가와 국민을 위해 봉사할 책임과 권한을 가진 국민의 대표 공복 대통령은 많이 배우고 많이 가진 영향력 큰 사람들과 의전 형식을 갖춰 오찬을 하며 만날 수도 있고, 어둡고 좁은 뒷골목을 일부러 찾아 일상에 허덕이는 소시민들을 만날 수도 있다"고 말했다.
이어 "공식보고서와 대표성을 가진 사람들을 통해 현실을 파악할 수도 있고, 익명의 커뮤니티나 밤낮 없이 날아드는 전자 메시지를 통해 세상과 소통할 수도 있다"며 "기자회견을 통해 간접적으로 국민들께 보고드릴 수도 있지만, SNS를 통해 국민들께 직접 보고드릴 수도 있다"고 했다.
이 대통령은 "전자는 권장할 좋은 일이고, 후자는 피해야 할 나쁜 일이라 단정할 것도 아니다"라고 강조했다.
그러면서 "유력자든 힘없는 서민이든 모두 제가 복무하고 받들어야 할 대한민국 주권자이고, 누추한 뒷골목이든 익명의 커뮤니티와 SNS 속이든 모두 국민이 있기 때문"이라고 덧붙였다.
이 대통령의 글은 전날 다문화 가정 산모 우대 혜택과 관련해 보수 성향의 온라인 커뮤니티 '에펨코리아'(펨코) 글을 공유하면서 불거진 논란을 고려한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 전날인 28일에도 엑스에서 "대통령을 지지하든 반대하든 모두가 대한민국의 주권자 국민이고, 누가 하든 좋은 지적은 좋은 지적이며 고칠 건 고쳐야 하고, 네 편 내 편을 떠나 잘못은 시정해야 한다"며 "진영이 중요한 건 가치와 지향 때문일 뿐, 좌든 우든 극단적 진영주의는 경계해야 한다"고 한 바 있다.
pcjay@newspim.com