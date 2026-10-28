초기 자금 부담 낮춘 '힐스테이트 송파더그리드' 분양

1차 계약금 1000만원 정액제…초기 자금 부담 완화

복정역 도보권 송파·위례 더그리드 입지…총 1393실 규모

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 현대건설은 서울 송파구 장지동 909번지 일원에서 '힐스테이트 송파더그리드'를 분양 중이라고 28일 밝혔다. 복정역 도보권에 들어서는 이 단지는 총 1393실 규모로 공급된다.

계약금은 분양가의 10%이며, 1차 계약금은 1000만원 정액제로 적용했다. 1차 중도금 납부 시점도 약 1년 후인 2027년 10월 말로 예정돼 초기 자금 부담을 줄였다. 전용 34~36㎡ 소형 타입에는 중도금 무이자 혜택도 제공된다. 오피스텔은 아파트와 달리 주택가격 구간별 대출 한도를 적용받지 않아 담보인정비율(LTV)이 최대 70%까지 적용된다. 다만 실제 대출 한도는 금융기관의 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.

힐스테이트 송파더그리드 조감도. [자료=현대건설]

단지가 들어서는 곳은 복정역 스마트시티 개발사업의 일부인 송파·위례 더그리드다. 송파비즈클러스터피에프브이㈜가 추진하는 이 사업은 대지면적 약 21만9000㎡, 연면적 약 166만㎡ 규모로 총사업비는 13조원대다.

복합용지 3블록에는 힐스테이트 송파더그리드가 들어서고, 2블록에는 소프트웨어 중심 차량(SDV)과 자율주행, 로보틱스 등 현대자동차그룹의 미래 기술 연구를 담당할 HMG퓨처콤플렉스가 조성된다. 지하 1층에는 현대백화점이 위탁 운영하는 쇼핑몰도 들어설 계획이다. 식음료(F&B) 매장도 함께 구성할 예정이다. 여의도 더현대서울은 식품관을 중심으로 다양한 F&B 브랜드를 유치해 집객력을 높여왔다. 이 같은 상업시설 구성이 계획대로 이뤄지면 주변 상권 형성에도 영향을 줄 것으로 보인다.

포스코홀딩스와 주요 그룹사가 입주해 연구개발(R&D) 거점 역할을 할 '포스코글로벌센터'도 조성될 예정이다. 부지면적은 약 4만9000㎡로, 지난해 11월 기공식을 진행했다.

복정역 일대는 업무·연구시설과 상업시설이 들어서면서 자족 기능을 갖춘 지역으로 개발될 전망이다. 강남업무지구(GBD), 판교테크노밸리(PBD)와 강남·판교를 잇는 업무·산업 거점으로 조성될 계획이다. 관련 사업이 진행되면 기업 종사자와 방문객 유입이 늘어날 수 있지만, 실제 배후수요와 상권 형성 규모는 시설 입주와 운영 상황에 따라 달라질 수 있다.

단지에서 도보로 이용할 수 있는 복정역에는 지하철 8호선과 수인분당선이 지난다. 마천역(5호선)과 복정역·남위례역(8호선)을 잇는 위례선 트램은 올해 12월 개통을 목표로 시범 운행 중이다. 개통되면 위례 일대의 대중교통 이용 여건이 개선될 것으로 예상된다. 위례신사선과 위례과천선도 각각 추진·계획 단계에 있어 향후 사업 진행 상황에 따라 교통 여건이 달라질 수 있다. 위례신사선이 개통되면 강남업무지구로의 이동도 편리해질 전망이다.

KTX와 GTX-A, 지하철 3호선, 수서광주선(예정)이 연결되는 수서역도 수인분당선으로 한 정거장 거리에 있다. 수서역 환승센터 복합개발사업에는 신세계백화점과 호텔 등 상업·업무시설이 계획돼 있다. 사업이 진행되면 수서역 일대의 유통·업무 기능도 확대될 전망이다.

세대 내부에는 2.42m 높이의 우물천장을 적용해 개방감을 높였으며, 냉장고와 인덕션을 기본 제공한다. 세대별 창고를 별도로 마련해 계절용품 등을 보관할 수 있도록 했다. 단지 내 주차공간은 세대당 1.19대 수준으로 계획됐다. 현대건설의 층간소음 저감 기술인 'H 사일런트홈 시스템'도 적용한다. 바닥 구조에는 고성능 복합 완충재를 사용한다.

호실에 따라 오픈발코니 또는 폐쇄형 발코니가 적용된다. 오픈발코니는 외부 공간을 활용할 수 있으며, 폐쇄형 발코니는 실내 공간의 연장선으로 활용할 수 있다. 폐쇄형은 외부 환경에 따라 냉난방 효율과 소음 차단 측면에서 장점이 있을 수 있다. 발코니는 서비스 면적으로 제공되며, 실제 사용 면적은 호실별 구조와 발코니 형태에 따라 달라진다.

커뮤니티 시설로는 전 타석 GDR과 스크린골프 시설 1개를 갖춘 실내골프연습장을 비롯해 피트니스, 필라테스, GX룸 등 운동시설과 남녀 사우나, 힐스라운지 등이 마련된다. 작은도서관, 게스트하우스, 코인세탁실도 조성된다. 현대건설의 공기청정 기술을 적용한 놀이공간 'H 아이숲'과 반려동물 목욕·드라이 시설을 갖춘 'H 위드펫'도 들어설 예정이다.

힐스테이트 송파더그리드는 지하 4층~지상 16층, 10개 동으로 조성되며, 전용면적은 34~119㎡다. 입주는 2031년 1월 예정이다.

leedh@newspim.com