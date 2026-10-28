몽골 자동차검사소에 K-기술 전파…TS, 국제 교통안전 지원

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성긴하르항 검사소 현대화 완료

2027년까지 제도·인력 정비 병행

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 몽골의 노후 자동차검사 시설을 개선하고 검사 역량을 높이는 국제개발협력사업이 첫 시설 현대화 성과를 냈다.

한국교통안전공단(TS)이 지난 27일 몽골 울란바타르에서 한국국제협력단(KOICA)과 함께 공공협력사업으로 추진 중인 '몽골 자동차 검사역량 제고 및 시설 개선을 통한 교통안전 강화 사업' 중간보고회를 개최하고, 성긴하르항 자동차검사소 내 3개 검사진로 현대화를 완료했다. [사진=TS]

28일 한국교통안전공단(TS)는 전일 몽골 울란바타르에서 한국국제협력단(KOICA)과 공공협력사업으로 추진 중인 '몽골 자동차 검사역량 제고 및 시설 개선을 통한 교통안전 강화 사업' 중간보고회를 열었다고 밝혔다.

TS는 최근 성긴하르항 자동차검사소 내 검사진로 3개의 현대화를 완료했다. 2023년 8월부터 2027년 12월까지 추진하는 국제개발협력사업이다. TS가 주관하고 한국교통연구원과 한국도로교통공단이 참여한다. 몽골의 자동차 관리·검사 제도를 정비하고 노후 검사 인프라를 개선해 교통안전 수준을 높이는 것이 목표다.

중간보고회에는 몽골 교통안전 관계기관이 참석해 자동차관리 제도 개선, 검사시설·장비 현대화, 자동차통합관리시스템 구축, 전문인력 역량 강화 등 주요 과업의 추진경과와 성과를 공유하고 향후 계획을 논의했다. 같은 날 양국 전문가가 참여하는 교통안전 세미나도 열렸다.

TS는 이번 출장에서 성긴하르항 자동차검사소의 검사진로 3개에 대한 검사장비 교체와 진로 구성을 마치고 제1호 현대화 검사진로 개소식을 개최했다. 몽골 내 검사소 6곳, 검사진로 총 10개를 대상으로 추진하는 검사 현대화 과업의 첫 성과다.

기존 검사진로에는 신규 검사장비와 검사 운영프로그램을 도입하고 장비와 프로그램을 연계한 검사환경을 구축했다. 이를 통해 검사 결과의 정확성과 객관성을 높이고 검사진로를 체계적이고 효율적으로 운영할 기반을 마련했다.

몽골 국가도로교통센터(NRTC)에는 업무용 컴퓨터 120대를 기증했다. 컴퓨터는 현지 기관의 업무환경 개선에 활용될 예정이다.

TS는 앞으로 나머지 검사소의 현대화를 단계적으로 추진하고 이동식 검사차 4대 도입, 자동차통합관리시스템 구축·안정화, 관련 법·제도 개선과 현지 전문인력 양성을 이어갈 계획이다.

몽골의 도로와 기후, 차량 운행 여건을 고려해 사업 종료 후에도 현지 시설과 장비를 안정적으로 운영할 수 있도록 협력을 지속할 방침이다.

정용식 TS 이사장은 "이번 성긴하르항 검사소 첫 검사진로 개소는 노후 검사시설 개선 성과가 실제 현장에 구현되기 시작했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 시설·장비 지원과 함께 현지 인력의 전문성과 운영역량을 높여 몽골 자동차검사체계가 지속 가능하게 발전하도록 협력하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. TS가 몽골에서 추진하는 교통안전 강화 사업은 무엇인가요?

A. 몽골의 자동차 관리·검사 제도를 정비하고 노후 검사시설을 개선하는 국제개발협력사업입니다. 2023년 8월부터 2027년 12월까지 KOICA 공공협력사업으로 추진하며, TS가 주관하고 한국교통연구원과 한국도로교통공단이 참여합니다.

Q. 이번에 완료한 자동차검사소 현대화 성과는 무엇인가요?

A. 성긴하르항 자동차검사소의 검사진로 3개에 대한 장비 교체와 진로 구성을 마치고 제1호 현대화 검사진로 개소식을 열었습니다. 몽골 내 검사소 6곳, 검사진로 총 10개를 대상으로 추진하는 현대화 과업의 첫 성과입니다.

Q. 현대화된 검사진로는 기존과 어떻게 달라졌나요?

A. 신규 검사장비와 검사 운영프로그램을 도입하고 서로 연계한 검사환경을 구축했습니다. 이를 통해 검사 결과의 정확성과 객관성을 높이고, 검사진로를 체계적이고 효율적으로 운영할 기반을 마련했습니다.

Q. 중간보고회에서는 어떤 내용을 논의했나요?

A. 자동차관리 제도 개선, 검사시설·장비 현대화, 자동차통합관리시스템 구축, 전문인력 역량 강화 등의 추진경과와 성과를 공유하고 향후 계획을 논의했습니다. 같은 날 양국 전문가가 참여하는 교통안전 세미나도 열렸습니다.

Q. TS는 앞으로 몽골의 자동차검사체계를 어떻게 지원하나요?

A. 나머지 검사소의 현대화와 이동식 검사차 4대 도입, 자동차통합관리시스템 구축·안정화, 관련 법·제도 개선과 현지 전문인력 양성을 추진할 계획입니다. 몽골의 도로·기후·차량 운행 여건을 고려해 사업 종료 후에도 시설과 장비를 안정적으로 운영할 수 있도록 협력을 이어갈 방침입니다.

chulsoofriend@newspim.com