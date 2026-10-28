[내일날씨] 아침 출근길 '쌀쌀'…수도권 오후부터 비

AI 핵심 요약beta
- 29일 서울 아침 기온이 5도까지 떨어져 쌀쌀한 출근길이 예상됐다
- 오후부터 수도권·강원·충남에 비가 시작돼 밤 전국으로 확대됐다
- 전국 미세먼지는 좋음 수준이며 낮 최고기온은 13~19도까지 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수도권 최대 10mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 29일 서울의 아침 기온이 5도까지 떨어지는 등 쌀쌀한 출근길이 예상된다. 오후부터 수도권과 강원내륙산지, 충남에 비가 내리기 시작해 밤에는 전국 곳곳으로 확대되겠다.
28일 기상청에 따르면 오는 29일 전국은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다.
오후부터 수도권·강원내륙산지·충남에 비가 내리게다. 밤부터 그 밖의 충청권·전북북서부·제주도에는 곳에 따라 비가 내리겠다.
예상 강수량은 인천·경기북부·서해5도 5~20mm, 서울·경기남부·강원내륙산지·대전·세종·충남·전북·제주도 5~10mm, 충북 5mm 안팎이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 5도 ▲인천 6도 ▲수원 4도 ▲춘천 1도 ▲강릉 6도 ▲청주 3도 ▲대전 1도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲대구 3도 ▲부산 8도 ▲울산 5도 ▲제주 12도다.
최고기온은 ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 18도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 14도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 19도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~2.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com