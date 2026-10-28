'진격의 거인: 홍련의 화살', 오늘 CGV 개봉…SCREENX·4DX 상영

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시즌1 1~13화 재구성, 엘런의 복수·성장 담아

특별관 포스터 2종 공개…후편 '자유의 날개'도 순차 개봉

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 영화 '진격의 거인: 홍련의 화살'이 CGV에서 개봉한다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 진격의 거인 홍련의 화살 포스터 [사진=CJ CGV] 2026.10.12 taeyi427@newspim.com

'진격의 거인: 홍련의 화살'은 애니메이션 '진격의 거인' 시즌1 1화부터 13화까지의 내용을 재구성한 작품이다. 거인의 습격으로 모든 것을 잃은 소년 엘런이 복수를 다짐하고 동료들과 함께 인류의 반격에 나서는 과정을 그린다.

이번 작품은 일반 2D를 비롯해 SCREENX와 4DX 포맷으로도 상영된다. SCREENX는 좌우 벽면까지 화면을 확장해 전투 장면을 보여주며, 4DX는 입체기동장치를 활용한 액션 장면에 맞춰 모션 효과 등을 적용한다.

특히 2015년 국내 개봉 당시에는 제공되지 않았던 SCREENX 포맷이 추가됐다. 4DX 역시 익스트림 버전으로 상영된다.

영화는 거인에게 가족과 일상을 잃은 엘런의 복수와 성장에 초점을 맞춘다. 미카사와 아르민, 리바이 등 주요 인물들의 이야기도 함께 담긴다.

개봉과 함께 SCREENX와 4DX 특별관 포스터 2종도 공개됐다. SCREENX 포스터에는 벽 너머를 바라보는 조사병단의 모습이, 4DX 포스터에는 초대형 거인에 맞서 입체기동으로 날아오르는 엘런의 모습이 담겼다.

'진격의 거인: 홍련의 화살'은 현재 CGV에서 상영 중이다. 후편 '진격의 거인: 자유의 날개'도 순차 개봉할 예정이다.

taeyi427@newspim.com