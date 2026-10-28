HD건설기계, 발전·방산엔진 군산 신공장 준공...1168억 투자

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초대형 발전엔진 연 1250대·K2 전차 엔진 120대 생산…생산능력 2배 확대

배터리팩 연 1460MWh 생산라인 구축…건설장비·엔진·배터리 생산거점 도약

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = HD건설기계는 군산국가산업단지에 초대형 발전엔진과 방산엔진, 배터리팩을 생산하는 신공장을 완공했다고 28일 밝혔다.

HD건설기계 군산캠퍼스에서 열린 이날 엔진 신공장 준공식에는 이원택 전북지사, 김재준 군산시장, 김의겸 의원, 조영철 HD현대 부회장, 문재영 HD건설기계 사장 등 그룹 주요 관계자들이 참석했다.

HD건설기계, 군산에 초대형 발전·방산 엔진 생산기지 준공식[사진=전북자치도]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

신공장은 초대형 발전엔진과 방산엔진 생산라인을 중심으로 운영된다.

연간 생산능력은 초대형 발전엔진 1250대, K2 전차용 엔진 120대 규모다. 인공지능 데이터센터 확산에 따른 발전용 엔진 수요 증가와 K2 전차의 폴란드 2차 수출 물량 확정에 대응하기 위한 투자다.

군산 생산라인이 가동되면 기존 인천공장을 포함한 HD건설기계의 K2 전차 엔진 생산능력은 연간 240대로 기존보다 두 배 늘어난다.

방산엔진 라인은 이달 시범 생산에 들어갔으며 초대형 발전엔진 라인은 내년 1월부터 본격적인 양산을 시작할 예정이다. 이날 준공식에서는 첫 양산 모델인 1.3MWe급 초대형 발전엔진 'DX37'도 공개됐다.

신공장에는 연간 최대 1460MWh 규모의 배터리팩(E-Powerpack) 생산라인도 구축됐다. 지난 8월부터 양산을 시작한 이곳에서는 상용차와 건설장비, 산업용 배터리팩을 비롯해 에너지저장장치(ESS) 모듈과 팩을 생산해 관련 시장을 공략할 계획이다.

HD건설기계는 2024년 12월 전북특별자치도와 엔진 신공장 투자협약을 체결하고 2025년 1월 착공했으며 총 1168억 원을 투입했다. 이번 준공으로 군산캠퍼스는 건설장비와 엔진, 배터리팩을 한곳에서 생산하는 복합 생산거점으로 거듭나게 됐다.

전북특별자치도는 이번 투자가 신규 일자리 창출과 도내 협력업체 연계 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다. 군산캠퍼스 내 13만여 평의 유휴부지도 남아 있어 추가 투자 가능성도 열려 있다.

이원택 전북지사는 "건설기계에 이어 초대형 발전엔진과 방산엔진까지 군산에서 생산하게 된 것은 지역 산업에 의미 있는 일"이라며 "HD건설기계가 지역과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com