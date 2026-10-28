한국폴리텍 대전캠, 청년 취업 지원 'JOB 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 28일 채용행사를 개최했다
- 지역 기업들이 참여해 현장면접과 채용 상담을 진행했다
- 취업컨설팅과 특강 등 청년 구직자 지원 프로그램도 운영했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 지역 기업과 청년 구직자를 연결하는 채용 행사를 열고 취업 지원에 나섰다.
한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 28일 교내 나래관 강당에서 재학생과 졸업생, 지역 청년 등을 대상으로 '2026 JOB 페스티벌'을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 지역 안팎의 중견기업 등이 참여해 현장면접과 채용 상담을 진행했다. 행사장에는 채용관과 취업컨설팅관, 취업특강관 등이 마련됐다. 전문 컨설턴트의 일대일 이력서 상담과 졸업생 현직자의 취·창업 멘토링, 심리검사 등이 진행됐다.
이와 함께 퍼스널 컬러 진단, 취업 타로 상담, 이력서용 증명사진 촬영 등 취업 준비 프로그램도 운영됐다. 졸업생들은 릴레이 특강을 통해 취업 경험과 직장생활 정보를 공유했다. 이번 행사는 대전일자리경제진흥원과 메인비즈협회, 제이비커리어 등 유관기관의 후원으로 마련됐다.
양형규 한국폴리텍Ⅳ대학 학장은 "학생과 지역 청년들이 적성에 맞는 기업을 찾고 기업은 필요한 인재를 확보하는 기회가 되길 바란다"며 "지역 기업과 협력해 청년 취업 지원을 강화하겠다"고 말했다.
한편 한국폴리텍대학 대전캠퍼스는 2년제 전문대학 과정과 미취업 대졸자 대상 하이테크과정을 운영하고 있으며 다음달 1일부터 2027학년도 신입생 모집에 나설 예정이다.
gyun507@newspim.com