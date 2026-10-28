부울경 시·도의회, 광역발전 공동협력 선언…광역발전 협의회 등 구성

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공동 정책 발굴·국비 확보 방안 모색

실무협의회 구성 협력 과제 실행 마련



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산·울산·경남 3개 시·도의회가 광역교통망, 공공기관 이전 등 초광역 현안을 함께 다루는 협력체계를 구축한다.

부산시의회는 28일 부산 롯데호텔에서 부산·울산·경남 3개 시·도의회 의장과 의원 등 70여 명이 참석한 가운데 '부울경 의회 광역발전 공동협력 선언식'을 개최했다고 밝혔다.

선언식은 지난달 29일 대한민국시도의회의장협의회에서 논의된 부울경 광역협력 강화 방안을 구체화한 자리다. 강무길 부산시의회 의장과 이영해 울산시의회 의장, 박준 경남도의회 의장이 참석했다.

28일 오전 10시 부산 롯데호텔에서 열린 '부울경 의회 광역발전 공동협력 선언식' [사진=부산시의회] 2026.10.28

공동선언문에는 3개 시·도의회가 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 협력체계를 강화하고 공동 정책과제를 발굴·제안하며 국비 확보와 제도 개선에 공동 대응한다는 내용이 담겼다.

3개 의회는 부울경이 공동현안에 협력해 상생 발전하고 대한민국의 새로운 성장축으로 도약하도록 노력하기로 했다.

선언 실천을 위해 3개 의회는 '부울경 의회 광역발전 협의회'와 과장급 실무협의회를 구성할 계획이다. 본 협의회는 3개 시·도의회 의장과 의원을 중심으로 운영하고 실무협의회는 협력 안건을 발굴·조정한다.

본 협의회는 반기별 정례회의를 열어 주요 현안과 공동 정책 방향을 논의한다. 실무협의회는 필요할 때마다 회의를 열어 협력과제의 실행 기반을 마련한다.

3개 의회는 공동 정책연구와 토론회, 세미나, 공청회, 현장방문 등을 통해 공동현안을 발굴하고 정책·제도 개선사항은 관계 기관에 공동 제안하기로 했다. 국비 지원이 필요한 사업은 정부와 국회에 함께 건의한다.

주요 협력 분야는 조선·해운, 미래모빌리티, 우주항공·방산, 원전·에너지, 인공지능(AI) 등 미래산업과 지역산업의 연계 발전이다.

문화·관광과 공동생활권 연계, 공공기관 이전과 지역균형발전, 광역교통망 확충과 1시간 생활권 조성, 원전·에너지·전력산업 생태계 구축도 협력 대상에 포함됐다.

강무길 부산시의회 의장은 "문화와 생활권을 공유하고 있는 부산·울산·경남은 긴밀한 협력 관계"라며 "공동현안에 긴밀히 대응해 부울경의 상생 발전을 뒷받침하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com