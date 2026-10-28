청년 기술에 고경력자 경험 더한다…대전TP, '세대통합' 포럼

AI 핵심 요약beta
- 대전TP는 28일 세대통합 인재성장 포럼을 개최했다
- 대전시·대학·연구기관은 세대 간 인재육성을 논의했다
- 청년 기술력과 고경력 전문성을 잇는 협력에 뜻을 모았다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 청년 인재의 기술 역량과 고경력 인력의 경험을 결합해 지역 산업의 경쟁력을 높이는 방안이 대전에서 논의됐다.
대전테크노파크(대전TP)는 28일 대전 호텔인터시티에서 '상생시대: 모두의 청춘'을 주제로 세대통합 인재성장 포럼을 개최했다고 밝혔다.
대전시와 한국직업능력연구원, 대전TP 대전앵커센터가 공동 주최·주관한 이번 행사는 인구구조와 산업·기술 변화에 대응하고 세대 간 협력을 통한 지역인재 육성 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
포럼은 대통령 직속 국민통합위원회 서기자 위원장의 '세대를 잇다. 미래를 열다' 기조강연으로 시작됐다. 이어 노동시장에서의 세대통합과 세대 다양성이 경제에 미치는 효과를 주제로 발표가 진행됐다. 충남대·국립한밭대·한남대 등 지역 대학들이 정부출연연구기관과 추진한 연구협력 사례를 공유했다.
'청출어람 토크'에서는 국책연구기관과 출연연, 지역 기업, 대학생 등이 참여해 세대별 역량을 연계하는 방안을 논의했다. 특히 청년의 기술·감각과 고경력 인재의 전문성을 지역 산업과 연결하는 협력 방안에 의견을 모았다.
대전TP는 이날 제시된 의견을 토대로 지방자치단체·산업계·대학·연구기관 간 협력을 확대하고 대전 앵커사업과 연계한 세대통합형 인재양성 프로그램을 구체화할 계획이다.
박민범 대전TP 원장은 "청년의 혁신 역량과 고경력 인재의 전문성은 지역의 중요한 자산"이라며 "대학과 출연연, 기업 간 협력을 통해 지속가능한 지역인재 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com