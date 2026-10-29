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[핌in현장] 엑스러브, '선택'에 대한 양면성 노래…"'최고의 아름다움' 되고파"

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  • 엑스러브는 28일 미니 3집에 선택의 감정을 담았다
  • 더블 타이틀곡으로 삶의 양면성과 상반된 존재를 표현했다
  • 젠더리스보다 최고의 아름다움이라는 수식어를 원한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엑스러브가 매 순간 마주하게 되는 '선택'에 대한 질문과 그로 인한 다양한 감정을 미니 3집에 담아냈다.

엑스러브가 28일 서울 마포구 상암동에 위치한 큐브컨벤션센터에서 미니 3집 '아이 이퀄스 아이(i=!)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "'젠더리스', '젠더프리'보다 '최고의 아름다움'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 밝혔다.

이번 타이틀곡 '허쉬(Hush)'는 사람을 올바른 길로 이끄는 '신'과 악몽을 극대화하는 '반대편의 신'이라는 상반된 존재를 통해 삶의 양면성을 그려내며, 트라우마로 인해 아무것도 할 수 없게 된 상황을 엑스러브만의 독창적인 사운드로 풀어낸 노래다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com

또 다른 타이틀곡 '투스젬치와와'는 치와와 가족과 함께 자란 늑대가 자신 역시 아름다운 치와와가 될 수 있다고 믿는 꿈의 세계를 그려낸다.

이날 우무티는 "이번 앨범은 아이(i)랑 아이(!) 사이에 등표(=)가 있다. 저희가 전에 공개했던 트레일러에서 선보인 선택 앞에서 오는 압박과 두려움, 다양한 감정을 다루려고 했다. 더블 타이틀곡을 통해 어떤 선택이 맞는지에 대한 질문을 던지는 깊이 있는 노래"라고 소개했다.

이어 "어떤 선택을 내렸을 때 그 결과는 미리 알 수가 없다. 선택을 하기 전에 두려움과 희망찬 기대 등 다양한 감정을 느끼는데, 그 선택이 어떤 결과를 불러오는지는 아무도 모른다는 질문에서 이번 앨범을 시작했다. 이번에도 그렇고 데뷔곡부터 지금까지 뮤직비디오에서 이어지는 저희의 포인트를 많이 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.

엑스러브는 미니 3집에 더블 타이틀곡을 선정했다. '허쉬'와 '투스젬치와와'는 제목에서 느낄 수 있듯이 정반대의 느낌을 품고 있다. 이에 하루는"세상에 존재하는 양면의 존재, 상반된 존재들의 이야기를 이번 앨범에 담으려고 했다"라며 "공포를 보여줄 수 있는 '허쉬'와 귀여움을 보여줄 수 있는 '투스젬치와와'를 보여드리고자 더블 타이틀로 선정했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV) 하루, 우무티가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com

루이는 "개인적으로 '허쉬'를 비행기에서 처음 들었는데, 인트로 악기 소리를 듣고 '됐다' 싶었다. 딱 들었을 때 엑스러브 노래라고 느꼈다. '투스젬치와와'는 몽환적이고 귀여우면서 슬픈 느낌이 들었다. 녹음할 때 어떻게 해야 할지 고민이 됐었다. 다행히 곡의 스토리르 상세하게 들어서 녹음도 잘 했던 기억이 있다"고 회상했다.

리더이자 프로듀서 멤버 우무티는 전반적인 프로듀싱을 바탕으로 전체적인 스토리 구성과 작사, 작곡에 참여했다. 그리고 우무티와 현, 루이와 하루의 유닛 곡이 수록돼 더욱 다채로운 색깔을 자랑한다.

우무티는 유닛곡 '사일런스(Silence)'에 대해 "저와 멤버 현이의 유닛곡 '사일런스'가 있다. 차분한 알앤비 발라드이다. 이 곡은 제가 작곡, 작사에 참여했는데 가사는 전반적으로 현이가 썼다. 현이도 이 곡 가사를 쓰면서 많이 긴장했다는 말을 들었다. 많은 어려움이 있었지만, 저한테는 굉장히 소중하고 엑스러브에 있어서 몇 안 되는 서정적인 곡"이라고 말했다.

하루는 "루이 형과 함께 한 유닛곡 '올 타이드 업(All Tied Up)'은 저랑 루이 형이 했다. 팬들이 많이 좋아해주신 유닛이었다. 저와 루이 형이 보여줄 수 있는 멋과 아름다움이 담겨 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com

이번 타이틀곡 중 하나인 '허쉬'에는 오리엔탈 모티프를 현대적으로 재해석했다. 초반부터 마지막까지 동양적인 사운드가 긴장감과 몰입도를 끌어올리는 역할을 하게 됐다.

이에 대해 우무티는 "동양풍을 선택한 이유는 간단하다. 저희 모두 동양인들이고, 저희가 데뷔하고 많은 해외 팬들에게 사랑을 받고 있다. 그래서 동양풍을 많은 분들에게 알리고 싶었다. 이 부분은 언젠가 제대로 된 실력으로 보여드리고 싶었는데, 준비가 된 것 같아 가져왔다"고 강조했다.

지난해 1월 정식 데뷔한 이들은 K팝 남성 아이돌 최초로 '젠더리스'라는 파격적인 콘셉트를 내세워 화제를 모았다. 성 정체성이 없는 '젠더리스'를 통해 '남자'와 '여자'라는 성의 경계를 허물면서 국내외로 큰 인기를 끌고 있다.

우무티는 "저희에게도 '젠더리스', 혹은 '젠더프리'는 너무나 새로운 길이었다. 저희가 소개하는 방향과 스타일은 이러한 선택지와 스타일이 존재한다는, 시야가 넓어지는 영감이 되길 바라는 마음이었다. 지금은 저희에게 감동적인 이야기를 들려주시고 있다. 저희로 인해 동력을 찾았다는 말을 해주셔서 저희의 길을 가면서 이 용기가 많은 분들의 동력이 되는 것 같아 뿌듯하다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 무대를 선보이고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com
[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 그룹 엑스러브(XLOV)가 28일 오후 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 열린 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28 starbean@newspim.com

이어 "이 콘셉트와 낯선 메시지들이 조금 더 친근하게, 부드럽고 아름답게 다가갈 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

가요계에서 처음으로 선보이는 콘셉트다보니, 엑스러브의 수식어는 '젠더리스', '젠더프리'가 주를 이룬다. 루이는 새롭게 듣고 싶은 수식어로 '아름다움'을 꼽았다. "'최고의 아름다움'이라는 수식어를 듣고 싶다. 예쁘다, 잘생겼다는 말보다 '아름답다'라는 말이 좋은 것 같다. '아름답다'는 '나 답다'라는 뜻으로 알고 있어서, 아름답다가 들었을 때 기분 좋은 칭찬이라고 생각한다. 그래서 아름다움을 생각했을 때 엑스러브가 떠올랐으면 좋겠다"고 강조했다.

끝으로 엑스러브는 "엄청 열심히 준비한 만큼 팬들이 많이 들어주셨으면 좋겠다. 더블 타이틀곡 뮤직비디오를 디테일하게 보면 연결고리가 있다. 이걸 자세히 봐주셨으면 좋겠다"라며 "그리고 이번에 음악방송 활동을 하는데, 이번을 계기로 1위를 하고 싶다"고 밝혔다.

엑스러브의 미니 3집 '아이 이퀄스 아이'에는 더블 타이틀곡 '허쉬'와 '투스젬치와와'를 포함해 '캣 무브(Cat Move)', '올 타이드 업(All Tied Up)', '사일런스(Silence)', '투스젬치와와(Sped Up)'과 타이틀곡 인스트루멘탈까지 총 8곡이 수록된다.

alice09@newspim.com

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