대전소방, 구급대원 심정지 환자 응급처치 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 28일 구급대원 30명 대상 특별교육을 실시했다
- 교육에는 심정지 약물 투여와 중증외상 진통제 투여 등이 포함됐다
- 대전소방본부는 전문교육으로 현장 대응 역량을 강화할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 구급대원들이 심정지 환자에 대한 약물 투여부터 중증외상 환자의 통증 관리까지 전문적인 응급처치 능력을 강화하고 나섰다.
대전소방본부는 구급교육센터에서 구급대원 30명을 대상으로 응급처치 업무 범위 확대에 따른 특별교육을 실시했다고 28일 밝혔다.
지난 27일부터 28일까지 진행한 이번 교육은 특별구급대 운영에 필요한 전문인력을 확보하고 심정지와 중증외상 등 긴급 상황에서 구급대원들의 현장 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.
교육에는 충남대학교병원과 대전성모병원 소속 응급의학과 전문의 6명이 참여해 주요 응급상황별 전문 처치 방법을 지도했다.
주요 교육 과정은 심정지 의심 환자에 대한 에피네프린 정맥주사 투여와 정맥혈 채혈, 중증 알레르기 반응인 아나필락시스 의심 환자에 대한 에피네프린 자동주사 투여 등이다.
또 심장질환에 따른 흉통이 의심되는 환자의 12유도 심전도 측정과 중증외상 환자에 대한 진통제 투여, 응급분만 상황에서의 탯줄 결찰 및 절단 등도 교육에 포함됐다.
대전소방본부는 이번 교육을 통해 특별구급대 운영 인력을 안정적으로 확보하고 응급환자에 대한 전문적인 현장 처치 역량을 높인다는 방침이다.
이중기 대전소방본부장은 "지속적인 전문교육을 통해 구급대원들의 현장 대응 능력을 강화하겠다"며 "시민들이 응급상황에서 더욱 신속하고 수준 높은 구급 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com