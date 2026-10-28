김기흥 대전시의원 "중장년 경력, 지속가능한 일자리로 연결"

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퇴직 전후 소득 공백 해소·생애전환 일자리 방안 논의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 중장년층의 축적된 경험을 지역·기업 수요에 맞는 일자리로 연결하기 위한 통합 지원체계 구축 필요성이 제기됐다.

28일 시의회에 따르면 김기흥 의원(더불어민주당)은 이날 의회 소통실에서 중장년층의 경제 사각지대 해소와 생애전환 일자리 방안을 논의하는 '대전지속가능발전목표(D-SDGs) 정책포럼'을 진행했다.

김기흥 대전시의원이 28일 '대전지속가능발전목표(D-SDGs) 정책포럼'을 열고 중장년층의 경제 사각지대 해소와 지속가능한 일자리 방안을 논의했다. [사진=대전시의회] 2026.10.28 vincent977@newspim.com

'중·장년 경제 사각지대 해소와 생애전환 일자리 방안'을 주제로 열린 이번 포럼은 시의회가 주최하고 시의회 입법정책담당관, 대전연구원, 대전지속가능발전협의회가 공동 주관했다.

참석자들은 중장년층의 경력 전환을 지원하고 지역 여건에 맞는 일자리를 발굴하기 위한 정책 방향을 모색했다.

첫 번째 발제자로 나선 김강호 한국고용정보원 연구위원은 계속고용과 생애 경력전환 지원 방안을 제시했다. 그는 "퇴직 전 경력설계와 전직 지원을 강화하고 기관별로 분산된 상담·훈련·취업지원 기능을 연계하는 통합 지원체계가 필요하다"고 강조했다.

이어 이정원 한국창직협회 회장은 AI·디지털 전환에 대응한 생애전환 일자리 모델을 제시했다. 그는 "중장년층의 경력과 경험을 지역·기업 수요에 맞는 직무로 연결하고 교육이 실제 일자리와 소득, 지속적인 계약으로 이어질 수 있도록 지원해야 한다"고 제안했다.

김기흥 대전시의원이 28일 '대전지속가능발전목표(D-SDGs) 정책포럼'을 열고 중장년층의 경제 사각지대 해소와 지속가능한 일자리 방안을 논의했다. [사진=대전시의회] 2026.10.28 vincent977@newspim.com

지정토론에는 김민석 대전연구원 연구위원, 손경희 대전중장년지원센터 사무국장, 김성훈 로컬브릿지 사회경제연구원 연구위원, 박주옥 대전일자리지원센터 센터장, 김동윤 대전시 일자리경제정책과장이 참여했다. 토론자들은 중장년 지원체계 개선과 지역 일자리 연계 방안을 놓고 의견을 나눴다.

김 의원은 "중장년이 쌓아 온 경력과 경험이 지역사회에서 계속 활용될 수 있도록 퇴직 전후의 지원을 긴밀하게 연결해야 한다"며 "오늘 제안된 의견을 바탕으로 대전의 산업과 현장 수요에 맞는 일자리 지원 및 제도 개선 방안을 검토하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com