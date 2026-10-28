심덕섭 고창군수, 국회 찾아 내년 국가예산 확보 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 심덕섭 고창군수는 28일 국회를 찾아 국가예산 확보 활동을 했다.
- 국회의원들에게 교육혁신·세계유산·전력기술 사업 지원을 요청했다.
- 가뭄정비와 특화주택 등 지역 현안사업 예산 반영도 건의했다.
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차세대 전력기술 실증 플랫폼 3500억원·가뭄재해 예방 126억 등 반영 요청
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수는 국회 예산심사를 앞두고 지역 핵심사업의 국비 반영을 위해 국회의원들을 만나 국가예산 확보 활동에 나섰다고 28일 밝혔다.
심 군수는 이날 국회를 방문해 고창 출신 안규백 의원과 정태호 의원, 강득구 의원을 만나 내년 국가예산 확보 대상사업과 지역 현안을 설명하고 적극적인 지원을 요청했다.
먼저 안규백 의원에게는 사업비 130억 원 규모의 '교육혁신선도지역 지정 공모사업' 선정을 건의했다.
인구감소지역의 소규모학교와 지역자원을 연계해 농촌형 교육혁신 모델을 구축하는 사업으로 세계유산과 상하농원 등 고창의 자원을 활용한 차별화된 교육 모델을 강조했다.
이어 100억 원 규모의 '고창 세계유산 고인돌박물관 지역문화 성장거점 조성사업'에 대한 국비 지원도 요청했다. 노후시설을 개선하고 인공지능(AI)·디지털 기반 체험형 콘텐츠를 확충해 지역문화 거점으로 육성한다는 구상이다.
국회 예산결산특별위원회 간사인 정태호 의원에게는 총사업비 3500억 원 규모의 '차세대 전력기술 시험·실증 플랫폼 구축사업'을 설명하고 국가 차원의 기본계획 수립 용역비 반영을 건의했다.
전국에서 유일하게 고창전력시험센터를 보유한 지역적 강점을 활용해 호남권 반도체 등 첨단산업의 전력 수요에 대응하고 차세대 전력망 핵심 거점을 조성할 필요성을 강조했다.
이와 함께 농업인의 안정적인 영농환경 조성을 위한 126억 원 규모의 '아산 상갑지구 가뭄자연재해위험개선지구 정비사업'의 예산 반영도 요청했다.
강득구 의원에게는 귀농인구 증가와 기업 유치에 따른 청년층 주거 수요에 대응하기 위해 70억 원 규모의 '해리면 지역제안형 특화주택 사업' 추진을 건의했다.
심덕섭 고창군수는 "민선 9기 고창군의 힘찬 도약을 위해 국가예산 확보가 매우 중요하다"며 "국회 예산심사 과정에서 핵심사업들이 반영될 수 있도록 국회의원과 전북특별자치도와 긴밀히 협력해 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com