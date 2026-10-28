심덕섭 고창군수, 국회 찾아 내년 국가예산 확보 '총력'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육혁신선도지역 130억·고인돌박물관 성장거점 100억 등 지원 건의

차세대 전력기술 실증 플랫폼 3500억원·가뭄재해 예방 126억 등 반영 요청

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수는 국회 예산심사를 앞두고 지역 핵심사업의 국비 반영을 위해 국회의원들을 만나 국가예산 확보 활동에 나섰다고 28일 밝혔다.

심 군수는 이날 국회를 방문해 고창 출신 안규백 의원과 정태호 의원, 강득구 의원을 만나 내년 국가예산 확보 대상사업과 지역 현안을 설명하고 적극적인 지원을 요청했다.

심덕섭 고창군수가 28일 정태호 의원(예산결산특위 간사)과 면담하고 지역현안사업을 건의하고 있다.[사진=고창군]2026.10.28 gojongwin@newspim.com

먼저 안규백 의원에게는 사업비 130억 원 규모의 '교육혁신선도지역 지정 공모사업' 선정을 건의했다.

인구감소지역의 소규모학교와 지역자원을 연계해 농촌형 교육혁신 모델을 구축하는 사업으로 세계유산과 상하농원 등 고창의 자원을 활용한 차별화된 교육 모델을 강조했다.

이어 100억 원 규모의 '고창 세계유산 고인돌박물관 지역문화 성장거점 조성사업'에 대한 국비 지원도 요청했다. 노후시설을 개선하고 인공지능(AI)·디지털 기반 체험형 콘텐츠를 확충해 지역문화 거점으로 육성한다는 구상이다.

국회 예산결산특별위원회 간사인 정태호 의원에게는 총사업비 3500억 원 규모의 '차세대 전력기술 시험·실증 플랫폼 구축사업'을 설명하고 국가 차원의 기본계획 수립 용역비 반영을 건의했다.

전국에서 유일하게 고창전력시험센터를 보유한 지역적 강점을 활용해 호남권 반도체 등 첨단산업의 전력 수요에 대응하고 차세대 전력망 핵심 거점을 조성할 필요성을 강조했다.

이와 함께 농업인의 안정적인 영농환경 조성을 위한 126억 원 규모의 '아산 상갑지구 가뭄자연재해위험개선지구 정비사업'의 예산 반영도 요청했다.

강득구 의원에게는 귀농인구 증가와 기업 유치에 따른 청년층 주거 수요에 대응하기 위해 70억 원 규모의 '해리면 지역제안형 특화주택 사업' 추진을 건의했다.

심덕섭 고창군수는 "민선 9기 고창군의 힘찬 도약을 위해 국가예산 확보가 매우 중요하다"며 "국회 예산심사 과정에서 핵심사업들이 반영될 수 있도록 국회의원과 전북특별자치도와 긴밀히 협력해 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com