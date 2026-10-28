사천시, 전기차 화재 대응 훈련…재난대응 체계 점검

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14개 기관 협력체계 점검·문제 확인

재난 대응 체계 보완 계획 수립 예정



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 전기차 화재가 다중이용시설과 인근 주택가로 번지는 상황에 대비한 재난 대응훈련이 시작했다.

경남 사천시는 28일 삼천포체육관과 시청 재난안전상황실에서 '2026년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다고 밝혔다.

2026년 재난대응 안전한국훈련[사진=사천시]2026.10.28

훈련은 체육행사가 진행 중인 삼천포체육관 뒤편 전기차 충전소에서 차량이 폭발하는 상황으로 시작했다. 불길과 연기가 체육관과 야외운동장으로 번지고, 인근 주택가까지 화재가 확산할 우려가 있는 복합재난을 가정했다.

사천소방서와 사천경찰서, 공군 제3훈련비행단, 지역자율방재단, 여성민방위기동대 등 14개 기관·단체가 참여했다. 현장훈련과 토론훈련을 실시간으로 연계해 기관별 대응 절차와 협업체계를 점검했다.

참여 기관들은 사고 발생 이후 상황 전파, 자위소방대의 초기 대응, 인명 구조와 화재 진압, 주민 대피, 응급의료, 피해 수습과 복구까지 단계별 대응 과정을 확인했다.

재난안전대책본부와 현장 통합지원본부, 긴급구조통제단 사이의 상황 공유와 자원 지원체계도 점검했다. 특히 노인 등 재난 취약계층의 대피를 지원하고 지역 주민을 보호하는 데 중점을 뒀다.

전기차 화재 대응 장비인 질식소화덮개와 상방향관창을 활용한 진압 시연도 진행했다. 기관별 임무 수행 과정에서 나타난 문제점과 개선사항은 행동 매뉴얼과 행사 안전관리계획에 반영할 예정이다.

사천시 관계자는 "전기차 화재가 다중이용시설과 주택가로 번지는 상황에 대비해 기관별 임무와 협력체계를 점검했다"며 "훈련 결과를 바탕으로 시민의 생명과 재산을 보호하는 대응체계를 보완하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com