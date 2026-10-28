평택산업진흥원, 반도체 환경설비 오픈랩 개소…지역 기업 실증 지원 추진

AI 핵심 요약beta
- 평택산업진흥원은 28일 평택대에서 오픈랩 개소식을 연다고 밝혔다
- 오픈랩은 반도체 공정 가스 저감 기술을 검증하는 실증 거점으로 조성됐다
- 기업별 기술 자문과 후속 연구개발·사업화 연계를 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택산업진흥원은 내달 2일 평택대학교에서 '지·산·연 협력 기반 반도체 환경설비 오픈랩 개소식'을 개최한다고 28일 밝혔다.
이번 오픈랩은 평택시와 평택산업진흥원, 한국생산기술연구원이 협력해 지역 반도체 기업의 기술 경쟁력 강화를 위한 실증 기반을 구축하고 반도체 공정 가스 저감 실증 사업의 핵심 거점으로 조성하기 위해 마련됐다.
오픈랩은 지역 반도체 소재·부품·장비 기업들이 개발한 기술을 실제 공정 적용 전 검증할 수 있는 환경으로 조성되며 이곳에서는 기업들이 개발한 공정 가스 저감 기술의 성능을 시험하고 공정 적합성, 연속운전 안정성 등을 종합적으로 검증할 수 있도록 구축된다.
또한 한국생산기술연구원의 전문 기술 자문을 통해 기업별 기술 개선 방향을 도출하고 후속 연구개발과 사업화 연계도 지원할 예정이다.
개소식은 사업 추진 경과보고, 주요 내빈 인사말, 테이프 커팅, 시설 투어 순으로 진행되며 오후에는 친환경 기술 세미나가 열려 반도체 분야 환경기술 동향과 현장 적용 사례를 공유할 예정이다.
정광용 평택산업진흥원장은 "이번 오픈랩 개소는 성장동력추진단의 전문적인 제언과 관계기관의 협력이 기업을 위한 실증 기반 구축으로 이어졌다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 기업 현장의 수요를 적극 반영한 지원사업을 추진해 지역 기업의 기술 경쟁력을 높이고 평택시 반도체산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com