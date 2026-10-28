딘딘, 12월 단독 콘서트 '연애대상' 개최…시상식 콘셉트로 연말 장식

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 딘딘이 시상식 콘셉트의 단독 콘서트로 특별한 연말 무대를 선사한다.

소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 딘딘은 오는 12월 12일 서울 중구 엑스칼라에서 '2026 딘딘 콘서트 '연애대상 : 러브 어워즈(LOVE AWARDS)''를 열고 팬들을 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 딘딘 콘서트 포스터. [사진=슈퍼벨컴퍼니] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

이번 콘서트는 12월에 개최되는 만큼, 연말 분위기에 걸맞은 시상식 콘셉트로 진행된다. 딘딘은 예능인과 아티스트의 경계를 넘나드는 면모로 관객들에게 특별한 무대를 선사하며 잊지 못할 경험을 선물할 계획이다.

딘딘은 그간 꾸준하게 음악 활동을 펼치며 자신만의 색깔이 묻어나는 음악 여정을 이어왔다. 앞서 '속는 중이야', '했잖아', '낮, 술' 등 싱어송라이터로서의 면모가 엿보이는 여러 곡을 통해 자신만의 감성을 전했던 만큼, 이번 콘서트에서는 어떤 세트리스트로 무대에 오를지 팬들의 궁금증이 더해지고 있다.

현재 딘딘은 본업인 음악뿐만 아니라 방송과 라디오, 그리고 자신의 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'을 통해 대중과 만나고 있다. 그는 친근한 매력과 유쾌한 입담으로 남다른 예능감을 자랑하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

이처럼 다방면으로 활약을 펼치며 '만능 엔터테이너'로서 존재감을 공고히 하고 있는 딘딘. 지난해 개최한 '딘딘 소극장 콘서트 : 만추(晩秋)'에 이어 약 1년 만에 공연으로 팬들을 만나는 만큼, 더욱 커진 재미와 풍성한 무대로 가득 채워질 그의 콘서트를 향해 이목이 집중된다.

한편, 딘딘의 '2026 딘딘 콘서트 '연애대상 : 러브 어워'의 티켓 예매는 28일 오후 8시부터 티켓링크를 통해 오픈된다.

moonddo00@newspim.com