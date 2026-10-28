앤더블 미니 2집, 발매 첫날 '하프 밀리언셀러' 달성

AI 핵심 요약beta
- 앤더블은 27일 미니 2집 발매 첫날 52만장을 판매했다
- 신보는 한터차트 일간 음반 차트 1위에 올랐다
- 앤더블은 두 앨범 연속 하프 밀리언셀러를 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 미니 2집 발매 첫날에 '하프 밀리언셀러'를 달성했다.
앤더블은 지난 27일 미니 2집 '시퀀스 02: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)'을 발매한 가운데, 발매 첫날에만 52만 장 이상의 판매량을 기록하며 한터차트 일간 음반 차트 1위에 직행했다.
이로써 앤더블은 일찌감치 두 개 앨범을 연속해 '하프 밀리언셀러' 반열에 올리며 막강한 팬덤 화력을 다시 한번 실감케 했다.
이번 신보는 발매 직후 에스토니아, 홍콩, 인도네시아, 필리핀, 카타르, 사우디아라비아, 싱가포르, 베트남 1위를 비롯해 전 세계 13개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 톱10에 진입했다.
타이틀곡 '프렌치 키싱(French Kissing)' 또한 6개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 톱10에 이름을 올렸으며, 일본 라인뮤직 실시간 톱100 6위로 안착하는 등 호성적을 거두며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다.
뿐만 아니라 앤더블은 국내 주요 음원 사이트인 멜론 핫100에 타이틀곡 '프렌치 키싱'을 포함해 '헌티드(Haunted)', '포션(Potion)', '뷰티풀(Beautiful)', '월스 잇(Worth It)' 등 전곡을 차트인시켰다. 이 중 타이틀곡은 벅스 실시간 차트 3위, 일간 10위에도 이름을 올렸다.
alice09@newspim.com