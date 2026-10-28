추미애 "삼성·SK하이닉스 방류수, 주변 하천 영향 최소화 위해 수질 개선해야"

삼성·SK하이닉스에 세번째 '반도체 방류수 수질 저감' 행정지도

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 삼성전자와 SK하이닉스 등 도내 반도체 대기업을 상대로 공장 방류수의 염소이온과 황산이온 농도를 낮추기 위한 자체 관리기준 마련을 촉구하며 강력한 행정지도에 나섰다.

경기도는 두 기업에 반도체 방류수 수질 관리를 위한 자체 관리기준 및 저감대책 수립을 요구하는 세 번째 행정지도 공문을 발송했다고 28일 밝혔다.

추미애 경기도지사. [사진=경기도]

이번 조치는 지난 7월과 8월 반도체 공정수 재이용률 제고와 방류량 감축을 권고한 데 이은 3차 행정지도로 관리 대상을 폐수 수량에서 방류수 수질까지 확대한 것이다. 도는 정부 차원의 공식 허가배출기준이 세워지기 전까지 기업들이 자체 기준을 수립해 농도를 선제적으로 낮추도록 주문했다.

이번 행정지도는 경기도보건환경연구원의 수질조사 결과에 근거했다. 경기도보건환경연구원이 지난 8월과 9월 이천 SK하이닉스 방류수가 유입되는 죽당천 수질을 조사한 결과 방류구 하류 0.4km 지점의 염소이온 평균 농도는 731mg/L, 황산이온은 1561mg/L로 나타나 유엔식량농업기구(FAO)의 농업용수 권고 수준을 웃돌았다.

염소이온과 황산이온은 고농도 노출 시 작물 생육에 영향을 미칠 우려가 있으나 현재 국내에는 해당 물질에 대한 하천 수질 기준이 부재한 상태다. 도는 용인 SK하이닉스 방류수가 유입될 안성 고삼저수지가 주요 농업용 저수지인 만큼 철저한 사전 관리가 시급하다고 보고 있다.

앞서 추 지사는 지난 27일 반도체 산업 관련 현안 회의를 주재하며 "반도체 사업장의 방류수가 농업용수와 주변 생태계에 미치는 영향을 최소화해야 한다"고 강조했다. 10월 7일에도 개인 SNS를 통해 "반도체 산단 폐수는 수량뿐만 아니라 수질 관리가 절대적으로 필요하다"고 밝히며 행정지도를 예고한 바 있다.

경기도는 지난 8월 기후에너지환경부에 용인 반도체 사업장의 염소화합물 및 황 화합물에 대한 허가배출기준을 조속히 마련해 줄 것을 건의했다. 도는 향후 반도체 라인 증설에 맞춰 주변 하천과 고삼저수지 수질 조사를 지속해서 실시할 방침이다.

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