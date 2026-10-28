경남도, 조영제 경남항노화연구원장 임명…"항노화산업 육성·연구개발 역량 강화"

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 28일 조영제 전 경남도의원을 제5대 항노화연구원장에 임명했다
- 조 원장은 2028년 10월 27일까지 2년간 연구원을 이끈다
- 항노화산업 육성과 연구개발 강화, 산학연관 협력 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 고령화가 가속되면서 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 경남황노화연구원을 이끌 새 원장이 임명됐다.
경남도는 제5대 경남항노화연구원장에 조영제 전 경남도의원을 임명했다고 28일 밝혔다.
임기는 2026년 10월 28일부터 2028년 10월 27일까지 2년이다.
조 원장은 제11대와 제12대 경남도의회 의원과 지역소멸 대응 특별위원회 위원장을 맡는 등 지방의회와 정책 현장에서 활동해왔다.
조 원장은 앞으로 항노화산업 육성과 연구개발 역량 강화에 주력할 예정이다. 그뿐만 아니라 기업 지원과 산·학·연·관 협력을 확대해 경남 항노화산업의 성장 기반 마련에도 노력할 방침이다.
경남항노화연구원은 전임 원장 임기 만료에 따라 지난 8월 원장추천위원회를 구성했다. 이후 원장 공개모집을 진행하고 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 후보자를 선정했다.
news2349@newspim.com