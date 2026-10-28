의정부을지대병원, 범석 기념 암병원에 뇌종양센터 개설…전문 진료 강화

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대학교병원 범석 기념 암병원이 뇌종양센터를 개설하고 뇌종양 환자를 위한 전문 진료를 강화한다.

의정부을지대병원은 뇌종양센터장에 신경외과 전주희 교수를 선임하고 이승훈 교수를 의료진으로 합류했다고 28일 밝혔다.

의정부을지대학교병원 범석 기념 암병원 뇌종양센터 의료진. (왼쪽부터 전주희 센터장, 이승훈 교수).[사진=의정부을지대학교병원]

병원에 따르면 전주희 센터장은 뇌전이암, 뇌수막종, 신경초종, 뇌하수체종양 등 다양한 뇌종양을 비롯해 수두증, 두부외상, 외상성 뇌출혈 등을 전문적으로 진료한다.

전 센터장은 환자의 종양 위치와 크기, 전신 상태 등을 종합적으로 고려해 치료 방향을 결정하고 필요한 경우 암병원 내 관련 진료과와 협진을 통해 통합 치료를 시행할 계획이다.

이승훈 교수는 뇌암, 뇌전이암, 난치성 뇌종양 및 완화의료 분야 전문가로 서울대학교 의과대학을 졸업하고 같은 대학원에서 석사와 박사 학위를 취득했다.

이후 국립암센터 병원장, 을지대학교의료원 의료원장, 의정부을지대학교병원장 등을 역임했으며 대한신경종양학회 회장과 대한암학회 회장을 지내며 뇌종양 및 암 진료 분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다.

이번 센터 개설로 범석 기념 암병원은 유방암, 폐·식도암, 부인암, 갑상선암, 소화기암, 뇌종양 등 6개 암종별 센터와 종양내과를 중심으로 암 진료체계를 확대하게 됐다.

특히 암이 뇌로 전이된 환자는 뇌종양센터와 종양내과 등 관련 진료과가 협력해 환자의 상태에 맞는 치료 방향을 수립할 예정이다. 진단부터 치료까지 다학제 협진(MDT), 신속 진료 프로세스, 원스톱 진료 체계를 기반으로 유기적인 통합 진료를 제공한다는 계획이다.

전주희 센터장은 "뇌종양은 종류와 위치, 크기, 환자의 상태에 따라 치료 방법이 달라질 수 있어 정확한 진단과 환자별 치료계획 수립이 중요하다"며 "관련 진료과와 긴밀하게 협력해 환자에게 적합한 치료가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 의정부을지대학교병원 범석 기념 암병원은 '하나로 연결되는, 막힘 없는 암 치료'를 브랜드 메시지로 내걸고 다학제 협진과 신속·원스톱 진료, 노원·의정부 간 진료 연계를 중심으로 환자 중심의 통합 암 진료체계를 운영하고 있다.

asj7376@newspim.com