전북교육청, 학생 마음건강 종합대책 가동…자살률 감소 추진

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예방·조기발견·긴급지원·협의체·회복 등 5대 전략 마련…학교·가정·지역사회 연계 강화

내년도 예산 반영·정기 점검 추진…전문상담·의료기관 연계로 위기학생 보호체계 구축

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 학생 자살 예방과 심리·정서적 위기학생 지원을 위해 예방부터 사후 회복까지 아우르는 종합대책을 마련하고 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 대책은 천호성 교육감이 강조해 온 '학생 생명과 안전 최우선' 원칙을 구체화한 것으로 학생 마음건강 문제를 개인이나 학교에만 맡기지 않고 교육청과 지역사회가 함께 해결하는 데 중점을 뒀다.

전북교육청 전경{사진=뉴스핌DB]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

전북교육청은 심리·정서적 위기가 복합화되는 상황에 대응해 예방, 조기발견, 긴급지원, 협의체 운영, 회복 등 5대 핵심 전략을 추진한다.

예방 단계에서는 초등학교 5학년과 중·고등학교 1학년을 중심으로 사회정서교육을 강화한다. 마음챙김 동아리와 문화·예술·체육 활동을 통해 학생들이 스스로 마음을 돌보고 어려움을 극복하는 역량을 기르도록 지원한다.

교원 대상 마음건강 및 위기학생 조기발견 연수를 확대하고 학부모 아카데미와 연계한 생명존중·자녀 이해 교육도 추진한다. 이를 통해 학교와 가정이 학생의 위기 신호를 조기에 파악하고 함께 대응하도록 할 계획이다.

위기학생 조기발견을 위해 마음 이지(EASY)검사와 학생 정서·행동특성검사를 연계하고 전문상담교사와 위(Wee)클래스·위(Wee)센터를 중심으로 상담, 심리검사, 전문기관 치료 연계를 강화한다. 정신건강 전문가 긴급지원팀과 병원형 위(Wee)센터를 활용해 필요한 상담과 치료도 신속하게 지원한다.

교육청 차원의 통합 대응체계도 구축한다. 민주시민교육과를 중심으로 관련 부서 간 협업체계를 마련하고 경찰·소방·의료기관 등이 참여하는 '학생 생명지킴 전담반(TF)'을 통해 위기 상황에 공동 대응한다.

정신건강의학과 전문의와 상담교사 등이 참여하는 전북형 위기 대응 매뉴얼을 개발하고 위기 발생 학교의 심리안정화 교육과 사후 회복 지원도 강화할 방침이다.

전북교육청은 하반기부터 세부 과제를 구체화하고 2027년도 예산 반영과 정기적인 이행 점검을 통해 대책의 실효성을 높일 계획이다. 이를 바탕으로 2027년까지 학생 자살률을 감소 추세로 전환한다는 목표다.

천호성 교육감은 "학생의 생명을 지키는 일보다 중요한 교육은 없다"며 "우리 아이들이 스스로 삶을 포기하는 안타까운 일이 더 이상 반복되지 않도록 교육청이 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.

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