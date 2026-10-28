강기윤 창원시장 "통합 창원시 상대적 불이익…특성 반영 필요"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 28일 통합 창원이 상대적 불이익을 받고 있다고 말했다.
- 마산지역 인구감소지역 지정과 특례시 기준에 창원 특성 반영을 촉구했다.
- 진해신항을 북극항로 거점항으로 조성하는 등 지역 보상을 요구했다.
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"지역에 맞는 자치권·재정확보 필요"
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장은 28일 "세 개 도시의 통합으로 탄생한 창원시는 통합이 시민들의 요구가 아니라 중앙정부 정책에 따라 이뤄지면서 상대적인 불이익을 받고 있다"고 말했다.
강 시장은 이날 지방자치 및 균형발전의 날을 하루 앞두고 창원시민에게 전하는 메시지를 통해 "진정한 지방시대가 되기 위해 갈 길은 아직 멀어 보인다"며 이같이 밝혔다.
그는 "마산지역은 정부의 인구감소지역 지정 대상에서 배제되고, 특례시는 자연적인 도시 성장으로 특례시가 된 곳과 같은 잣대에 묶여 있다"고 토로하며 "관련 법률에 창원시의 특성 반영 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "진해지역은 시민들이 군사시설로 인한 불편을 감내하면서 국가에 헌신했는데, 이제는 더 이상 진해가 홀대를 받아서는 안 된다"며 "진해 신항을 북극항로 거점 항으로 조성하는 등의 보상을 받아야 할 것"이라고 목소리를 높였다.
강 시장은 "진정한 지방시대를 열기 위해 시민과 함께 최선을 다하겠다"며 "지역에 맞는 자치권과 재정확보로 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 만들어 가겠다"고 다짐했다.
news2349@newspim.com