브로디, 첫 EP '배드 앳 굿바이즈' 발매…사랑과 이별 감정 담았다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싱어송라이터 브로디가 첫 번째 EP 앨범을 통해 사랑과 이별 속에서 마주하는 다채로운 감정을 노래한다.

브로디는 28일 오후 6시 첫 번째 EP 앨범 '배드 앳 굿바이즈(Bad at Goodbyes)'를 발매한다. 사랑이 남긴 흔적과 쉽게 지워지지 않는 기억을 자신만의 시선으로 풀어낸 앨범이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 브로디 배드 앳 굿바이즈. [사진=퍼시픽 뮤직 그룹] 2026.10.28 moonddo00@newspim.com

'배드 앳 굿바이즈'는 사랑에 빠지는 설렘부터 이별을 받아들이지 못하는 미련, 지나간 관계를 돌아보는 후회까지 사랑과 이별 속에서 겪을 수 있는 감정을 담은 앨범이다. R&B, 인디 팝, 포크, 얼터너티브 록 등 다양한 장르를 아우르는 총 7곡으로 구성됐으며, 브로디가 전곡 작사‧작곡에 참여했다.

타이틀곡 '배드 앳 굿바이즈'는 이별을 받아들이는 데 서툰 마음을 담은 곡이다. 관계가 끝났다는 사실을 알면서도 상대를 놓지 못하고, 상처를 받았음에도 여전히 그 사람을 원하는 모순된 감정을 그린다. 이별 앞에서 쉽게 마음을 정리하지 못하는 솔직한 고백이 곡의 중심을 이룬다.

수록곡 역시 지나간 사랑을 향한 후회와 미련을 다양한 시선으로 풀어낸다. '스탑 디스 송 라잇 나우(Stop this song right now)'는 상대를 외롭게 했던 과거를 돌아보며 뒤늦게 후회하는 마음을 전한다. '바보(Stupid)'는 떠난 사람을 잊지 못해 잠 못 이루면서도 여전히 사랑을 고백하는 감정을 담았으며, '유(You)'는 하루의 끝에서 한 사람을 떠올리며 사랑에 빠진 마음을 그려낸다.

앞서 발매한 싱글 '타투(Tattoo)', '만약에 우리', '내일이 안 와'도 이번 EP에 수록됐다. 사랑이 남긴 지워지지 않는 흔적을 노래한 '타투', 다른 선택을 했다면 관계가 달라졌을지 되돌아보는 '만약에 우리', 관계는 끝났지만 함께했던 시간에 머무는 마음을 담은 '내일이 안 와'까지 각기 다른 감정과 이야기가 앨범을 채운다.

지난 8월 PMG 코리아에 합류한 브로디는 꾸준히 음악 활동을 이어가고 있다. 이번 EP를 통해 사랑과 이별을 둘러싼 감정을 자신만의 음악으로 풀어내며 싱어송라이터로서의 매력을 보여줄 전망이다.

한편 브로디의 첫 번째 EP 앨범 '배드 앳 굿바이즈'는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

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