[PO 포커스] 삼성 박승규 출루가 가른 2차전...시리즈 키워드로 부상한 '2번타자'

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 플레이오프(PO 5전 3선승제) 핵심 키워드로 '2번타자'가 떠오르고 있다.

삼성 박승규는 27일 대구 삼성라이온즈파크 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KIA와의 PO 2차전에서 우익수, 2번타자로 출전해 3타수 2안타 2타점 2득점 1볼넷으로 맹활약하며 팀의 8-3 승리를 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 삼성 박승규가 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 KIA와의 플레이오프 2차전에서 우익수, 2번타자로 선발 출전해 3타수 2안타 2타점 2득점 1볼넷을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

삼성은 전날(26일) KIA에 1-5로 완패했으나, 이날 설욕하며 시리즈 1승 1패로 균형을 맞췄다. 이날 삼성 승리의 주인공은 홈런을 기록한 르윈 디아즈와 최형우, 선발로 나서 6.2이닝 2실점을 기록한 아리엘 후라도였다.

하지만 박승규가 없었다면 승리 발판을 놓을 수 없었다. 클린업 트리오(3·4·5번타자) 앞에서 기회를 연결하는 가교 역할을 제대로 수행했다.

이날 박승규는 1회 3루수 땅볼로 물러났으나, 0-1로 뒤진 3회 2사 2루 상황에서 3루수 키를 넘기는 적시 2루타를 날리며 동점을 만들었다.

박승규 출루 덕분에 삼성은 3회 빅이닝을 만들었다. 3번타자 구자욱이 적시타를 치며 박승규는 홈을 밟았다. 4번타자 르윈 디아즈는 투런 홈런을 날리며 4-1을 만들었다.

박승규는 5회에도 2사 이후 내야 안타를 치며 살아나갔다. KIA 선발 아담 올러의 강판을 이끌어냈다. 이후 KIA는 삼성 좌타자가 3~6번에 배치된 점을 고려해 이의리를 올렸다.

하지만 구자욱과 디아즈가 각각 볼넷과 몸에 맞는 볼을 얻어 만루 기회를 잡았다. 그리고 최형우마저 볼넷을 골라 밀어내기로 5-1을 만들며 삼성이 경기 분위기를 가져왔다.

6-1로 앞선 6회에는 1사 주자 2, 3루에서 희생 플라이를 날리며 추가 점수를 만들었다. 8회에는 볼넷을 골라냈다.

[서울=뉴스핌] KIA 이호연이 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 삼성과의 플레이오프 2차전에서 지명, 2번타자로 선발 출전해 2타수 무안타 1타점을 기록했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

반면 KIA의 2번타자로 선발 출전한 이호연은 2타수 무안타 1타점에 그쳤다. 3회초 선취점을 기록하는 희생플라이를 만들었지만, 나머지 타석에서는 범타로 물러났다. KIA의 클린업 트리오 김도영-해럴드 카스트로-나성범에게 기회를 연결하지 못했다.

이호연은 삼성 선발 후라도를 상대로 통산 5타수 3안타를 기록해 기회를 얻었지만, 기대와 거리가 멀었다. 결국 8회 김태군이 대타로 나서며 경기를 마쳤다.

1승 1패로 시리즈가 균형을 이룬 가운데 이번 시리즈에서 2번타자의 중요성이 커지고 있다. 이날 삼성 2번타자 박승규는 반격의 밑거름을 뿌렸다. 박승규가 3회와 5회 2사 상황에서 허무하게 물러났다면, 삼성 초반 5점은 없었다.

전날 1차전은 삼성 타선이 2안타에 그치는 등 전체적으로 부진했다. 리드오프 김지찬과 3루수, 7번타자로 나섰던 김영웅을 제외하면 안타가 없었다.

KIA는 달랐다. 이날 3회 나온 1번타자 박재현의 내야 안타와 이호연의 희생플라이를 제외하면 이렇다 할 장면을 만들지 못했다. 테이블 세터가 부진하니 중심 타선도 힘을 쓰지 못했다. 김도영, 카스트로는 1안타, 나성범은 볼넷 2개를 얻었으나, 흐름이 어긋났다. 나성범 1득점을 제외하면 득점에 관여하지 못했다.

KIA 이범호 감독도 경기 후 "1~2번을 어떻게 준비해야 할지 고민이다. 중심 타자들 외에는 썩 좋아보이는 선수가 없어보인다"며 걱정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 1~2차전에서 KIA와 삼성의 3번타자로 각각 출전한 김도영(왼쪽)과 구자욱. [사진=KIA 타이거즈·삼성 라이온즈]

올 시즌 PO는 구자욱-디아즈-최형우로 이어지는 삼성 클린업 트리오와 김도영-카스트로-나성범으로 이어지는 KIA 중심 타선 화력에 승부가 달렸다 해도 과언이 아니다. 그만큼 이들 앞에 주자가 있느냐 없느냐가 중요하다.

삼성은 박승규가 3출루 경기를 하면서 2번타자 적임자를 찾은 모양새다. 리드오프 김지찬(9타수 2안타)이 다소 아쉽긴 하지만, 2경기 연속 안타를 기록했다. 삼성 박진만 감독이 3차전에도 둘을 테이블 세터로 내세울 가능성이 높다.

반면 KIA는 이틀 연속 1~2번 타순에서 기대효과를 얻지 못했다. 특히 하위 타선과 1번타자의 출루 시 직접 해결할 수 있는 2번타자가 부진할 경우 팀 화력은 떨어질 수밖에 없다. '해결사' 김도영의 전진 배치도 고려할 수 있다.

삼성과 KIA는 이제 광주 기아챔피언스필드로 이동해 오는 30일 PO 3차전을 치른다. 박 감독과 이 감독이 경기 전 2번타자 자리에 누구에 이름을 적어낼 지 주목된다.

football1229@newspim.com