동두천시의회, 국회서 지방의회법 제정 촉구

AI 핵심 요약beta
- 동두천시의회가 27일 국회 앞 지방의회의원대회에 참석했다
- 참석자들은 지방의회 독립성과 자율성 강화를 촉구했다
- 지방의회는 조직운영권·예산편성권 보장을 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시의회가 국회 앞에서 열린 전국 지방의회의원대회에 참석해 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 지방의회법의 조속한 제정을 촉구했다.
동두천시의회는 임현숙 의장을 비롯한 의원들이 27일 국회 본관 앞 계단에서 열린 전국 지방의회의원대회에 참석했다고 밝혔다.
의회에 따르면 이번 대회는 전국 지방의회의원대회 준비위원회가 주최하고 대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군자치구의회의장협의회가 공동 주관했다. 지방의회의 독립성·자율성·전문성을 강화하고 실질적인 자치분권을 실현하기 위한 제도적 기반 마련을 위해 개최됐다.
참석자들은 공동 결의문 낭독과 퍼포먼스 등을 통해 지방의회가 주민 대표기관으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 지방의회법을 제정해 제도적 기반을 마련해야 한다고 밝혔다.
특히 집행기관에 대한 견제와 감시 기능을 강화하기 위해 지방의회의 독립적인 조직 운영권과 예산편성권을 보장하고 의정활동의 전문성을 높이기 위한 제도 개선이 필요하다고 강조했다.
동두천시의회는 전국 지방의회와 함께 지방의회법 제정 필요성에 뜻을 모으고 앞으로도 시민의 목소리를 충실히 대변하는 한편 지방의회의 실질적인 권한과 책임 강화를 위해 지속적으로 노력할 방침이다.
asj7376@newspim.com