[핌in현장] 앤더블, 호기심 넘어 끌림으로…"올해는 우리의 해로 기억되길"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 전작에서 선보인 주된 감정 '호기심'과 '관심'을 '끌림'으로 확장시킨다.

앤더블이 27일 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 미니앨범 '시퀀스02: 어트랙션(Sequence 02: Attraction)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "첫 컴백이라 더 기대된다. 저희의 성장을 빨리보여드리고 싶다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 앤더블(AND2BL)이 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'(Sequence 02: Attraction)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

이번 앨범은 '시퀀스 01: 큐리오시티(Curiosity)'에서 시작된 '호기심'이 특정 대상에 대한 '관심'으로 확장된 내용이다. 타이틀곡 '프렌치 키싱(French Kissing)'은 서로에게 끌리는 찰나를 포착한 노래로, 서로의 경계가 사라지는 순간을 표현했다.

이날 장하오는 "데뷔 앨범에 많은 관심을 주셔서 행복하고 건강하게 활동을 마무리했다. 팬들의 사랑이 실감나서 이번 첫 컴백이 기대된다"라고 말했다.

유승언은 "데뷔 때는 설렘과 긴장이 컸다면, 이번에는 긴장을 내려놓고 팬들과 행복하고 즐거운 시간을 만들고 싶다"고 덧붙였다. 이어 한유진은 "어느덧 첫 컴백 쇼케이스로 인사드리게 돼 감회가 새롭다. 멤버 모두 데뷔 앨범보다 성장해서 돌아왔으니 기대해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

타이틀곡 '프렌치 키싱'은 시선이 머물고 향이 뒤섞이며 서로의 경계가 사라지는 순간을 표현한다. 모든 감각이 잠시 멈춘 듯한 강렬한 끌림을 '천국'에 비유해 신성하면서도 아찔한 감정을 그린 노래다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 앤더블(AND2BL)이 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'(Sequence 02: Attraction)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

장하오는 해당 곡에 대해 "처음 들었을 때 멜로디가 귀에 들어왔다. 악기 사운드나 편곡이 풍부해 재미있었다. 그동안 보여드린 모습과 다른 분위기를 표현할 수 있을 것 같았고, 저희와 잘 어울리는 노래라고 생각한다"고 강조했다.

유승언은 "후렴 가사의 '울랄라' 파트가 인상 깊었다. 런던노이즈의 시그니처 사운드가 나올 때 '이 노래 좋겠다'라는 보증수표 같은 느낌이었다. 프리 코러스의 멜로디도 궁금증을 자아냈다. 멤버들의 성장을 보여줄 수 있는 곡이라 그 부분도 유의 깊게 들어주시면 좋을 것 같다"고 설명했다.

특히 리키는 "불어 가사를 처음 불러봤다. 처음에는 발음이나 리듬을 익히는 게 쉽지 않았다"면서 "하나씩 배워나가는 과정이 재미있었다. 곡의 분위기를 조금 더 살릴 수 있는 파트라고 생각해서 재밌게 준비해 봤다. 앞으로도 다양한 시도를 해보고 싶다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 앤더블(AND2BL)이 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'(Sequence 02: Attraction)' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 5곡이 수록됐다. 그 중 '월스 잇(Worth It)'에는 멤버 리키가 작사에 참여했다. 그는 "좋아하는 마음이 시작된 순간부터 용기를 내어 진심을 전하기까지 감정 변화를 가사에 담았다. 가사를 따라 들으시면서 그 안에 진심을 알아주셨으면 좋겠다"고 소개했다.

앤더블은 이번이 재데뷔이다. 장하오와 리키, 김규빈과 한유진은 엠넷 오디션 '보이즈플래닛'을 통해 결성된 제로베이스원으로 활동했고, 기간 종료에 따라 본 소속사로 복귀해 이븐 출신 유승언과 현 5인조 그룹 앤더블을 결성했다. 이미 활동을 했던 멤버들이 모두 모인 만큼, 데뷔 앨범 초동(발매 후 일주일간 판매량) 73만장, 음악방송 2관왕을 달성한 바 있다.

먼저 유승언은 "데뷔 앨범으로 많은 초동을 기록했는데 부담감보다는 사랑에 보답할 수 있는 무대를 보여드려야겠다는 생각이 들었다"고 답했다. 이어 김규빈은 팀의 강점에 대해 "저희의 케미스트리와 보컬 능력, 퍼포먼스가 강점이라고 생각한다. 무대를 보시면 관심에서 끌림으로 넘어가실 수 있을 것"이라고 자신했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 앤더블(AND2BL)이 27일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 2집 '시퀀스 투: 어트랙션'(Sequence 02: Attraction)' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.27 khwphoto@newspim.com

앤더블은 팀의 목표로 '성장혀 그룹'이 되고 싶다는 의지를 드러냈다. 유승언은 "저희를 떠올릴 때 '성장형 그룹'이라는 수식어가 붙었으면 좋겠다. 저희의 활동을 돌아봤을 때 모든 면에서 상승 곡선을 그리는 팀이 됐으면 한다. 매번 성장하고 발전하고 싶다. 앤더블의 다음이 궁금하고 기대되는 그룹으로 기억되고 싶다"고 희망했다.

끝으로 앤더블은 "2026년이 앤더블의 해로 기억됐으면 한다. 시간이 지나고 2026년을 떠올렸을 때 많은 분의 머릿속에 앤더블이 데뷔한 해, 활약한 해로 기억됐으면 한다. 최선을 다해 활동하겠다"라며 "많은 분이 저희에게 기대와 관심을 주시는 만큼 그 이상으로 보답하는 그룹이 되고 싶다"고 전했다.

27일 오후 6시에 발매된 앤더블의 미니 2집 '시퀀스 02: 어트랙션'에는 타이틀곡 '프렌치 키싱'을 포함해 '헌티드(Haunted)', '포션(Potion)', '뷰티풀(Beautiful)', '월스 잇(Worth It)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com