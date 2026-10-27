시흥시, 경기도 최초 임신·출산·육아 통합 거점 '모아건강센터' 개소

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 27일 경기도 최초 모자보건 통합 거점센터를 개소했다
- 센터는 임신 준비부터 출산·육아까지 원스톱 맞춤 서비스를 제공한다
- 건강·운동·영양·놀이 등 5개 분야 월별 프로그램을 운영한다
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보건소 지원 원스톱 체계 구축...외국인·다문화 가정 연계 참여 프로그램 운영
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 임신 준비 단계부터 출산, 육아에 이르는 전 과정을 한곳에서 지원하는 모자보건 통합 거점 '모아건강센터'를 경기도 최초로 개소하고 본격적인 운영에 나섰다고 27일 밝혔다.
지난 26일 문을 연 모아건강센터는 정왕보건지소 신청사 3층(마유로 360)에 총 641㎡ 규모로 들어섰다. 센터 내부는 건강·운동·영양·놀이·소통·힐링을 주제로 한 6개 특화 공간으로 마련됐다.
주요 시설로는 성장 단계별 놀이·체험이 가능한 '오감 놀이방', 영양교육 및 조리 실습을 진행하는 '쿠킹 클래스', 임신·출산 상담과 의료비 안내를 전담하는 '건강 클리닉' 등이 갖춰졌다. 이와 함께 정보 공유 공간인 '힐링 쉼터', '임산부 운동실', 안전한 수유 환경을 갖춘 '수유실' 등을 조성해 방문객 편의를 도모했다.
시는 기존 보건소 중심의 모자보건관리 체계를 원스톱 서비스 형태로 확장 개편했다. 특히 다문화·외국인 가구가 많은 지역 특성을 반영해 유관 기관과의 협력을 바탕으로 다양한 문화적 배경을 가진 시민도 편리하게 이용할 수 있도록 지원 방침을 세웠다.
센터는 임신·출산·육아, 운동, 심리, 영양, 맘(mom)크루 등 5개 분야를 중심으로 월별 맞춤형 참여 프로그램을 운영할 계획이다.
이번 센터 개소는 지난 2019년 행정안전부 저출산 대응 공모사업에 선정돼 확보한 특별교부세 4억 원을 기반으로 추진됐으며 정왕보건지소 신청사 이전 시기에 맞춰 공식 개소하게 됐다.
이형정 시흥시보건소장은 "모아건강센터는 임신 준비부터 육아까지 필요한 정보와 맞춤 서비스를 한곳에서 이용할 수 있는 통합 플랫폼"이라며 "양육 가정이 안정적이고 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
모아건강센터 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며 프로그램 신청은 홍보물 내 QR코드나 시흥교육캠퍼스 '쏙(SSOC)'을 통해 할 수 있다.
1141world@newspim.com