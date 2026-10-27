경기도, 고양 킨텍서 '지페어 코리아 2026' 29~31일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 고양 킨텍스서 29~31일 G-FAIR를 연다고 밝혔다
- 올해 480여 기업이 참여해 뷰티·푸드·리빙·테크 제품을 선보인다
- 26개국 바이어 400여 명과 수출·구매 상담회를 진행한다
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26개국 해외 바이어 400여 명·국내 유통 MD 200여 명 참여 상담회 개최
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 29일부터 31일까지 사흘간 고양시 킨텍스 제1전시장에서 '제29회 대한민국우수상품전시회(G-FAIR KOREA 2026)'를 연다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 올해로 29회를 맞는 '지페어 코리아'는 국내 중소기업의 우수 제품을 국내외 바이어에게 알리고 비즈니스 상담 및 글로벌 판로 개척을 지원하는 대한민국 대표 수출 전문 박람회다.
1999년 수원체육관에서 85개 기업으로 출발한 이번 전시회는 올해 480여 개 기업, 600여 개 부스 규모로 대폭 확장됐다. 전시관은 뷰티, 푸드, 리빙, 테크 등 4대 품목관으로 구성되며 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 K-뷰티와 K-푸드 등 핵심 K-브랜드 상품들이 대거 소개된다.
특히 올해는 실질적인 계약 체결을 도울 거래 상담 기틀을 한층 강화했다. 세계 26개국에서 해외 바이어 400여 명을 초청해 대규모 수출상담회를 진행하며 국내 주요 유통 채널 상품기획자(MD) 200여 명이 참가하는 구매상담회도 동시에 개최한다.
이와 함께 해외 진출 전략, 브랜딩, 환경·사회·투명경영(ESG) 등에 관한 전문가 특강이 제공되며 30일 메인 무대에서는 '경기도 글로벌 AI 허브 유치전략 포럼'이 열려 AI 산학연 정책대담을 진행한다.
아울러 급변하는 무역 환경에 대응하기 위한 '무역위기 대응존'을 통해 맞춤형 컨설팅을 제공하며 혁신성과 시장성이 뛰어난 제품을 선정해 선보이는 '어워즈존'도 병행 운영된다. 지난해에 이어 올해도 132개사가 연속 참가를 결정해 국내 중소기업의 지속 가능한 수출 플랫폼으로 자리매김했다.
관람객을 위한 체험형 콘텐츠도 풍성하다. 가상현실(VR)·인공지능(AI) 체험존, 룰렛 이벤트, 쇼룸 등 다채로운 프로그램이 펼쳐지며 행사 마지막 날에는 마술쇼 등 가족 단위 관람객을 위한 공연도 마련된다.
박경서 경기도 국제통상과장은 "이번 지페어 코리아는 K-브랜드 우수 제품의 가치를 알리고 해외 진출 모멘텀을 마련하는 기회의 장이 될 것"이라며 "도내 중소기업의 뛰어난 상품들이 글로벌 시장으로 확산해 실질적인 수출 계약으로 연결될 수 있도록 다각도로 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com