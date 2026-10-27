경기도 스타트업 7개사, 美 뉴욕서 729억 규모 투자 제안 유치

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경과원은 13일부터 16일까지 뉴욕에서 스타트업 투자행사를 개최했다
- 도내 스타트업 7개사는 현지 투자기관으로부터 729억 원 규모를 제안받았다
- 스낵스와 루덴스는 각각 28억 원과 14억 원 규모 투자 검토를 구체화했다
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플러그앤플레이 뉴욕·UKF 행사 참여...10개사 참가해 38건 비즈니스 상담 성과
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 추진한 '경기 스타트업 글로벌 성장지원' 사업을 통해 미국 뉴욕 현지 무대에 오른 도내 스타트업 7개사가 총 729억 원 규모의 투자 제안을 받는 성과를 거뒀다.
경기도와 경과원은 지난 13일부터 16일까지(현지시간) 미국 뉴욕에서 도내 우수 스타트업의 해외 투자유치를 위한 기업설명회(IR) 및 네트워킹 행사를 성황리에 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 프로그램에는 글로벌 투자 전문가의 심사를 통해 최종 선발된 도내 스타트업 10개사가 참가했다. 이들 기업은 사전 현지 투자 전략 수립 및 IR 역량 강화 컨설팅을 마친 뒤 현지 일정에 나섰다.
참가기업들은 플러그앤플레이(Plug and Play) 뉴욕지사에서 현지 투자자 13명을 대상으로 IR 피칭을 진행했으며 글로벌 투자기관 관계자 6명과의 1대 1 심층 투자상담을 통해 실질적인 투자 유치 가능성을 열었다.
이어 한인창업자연합(UKF)이 주최한 '꿈 위크(KOOM WEEK 2026 NYC)' 행사에서는 ▲㈜사줘▲㈜블랙후즈▲㈜리보틱스▲㈜스낵스▲㈜유비스 등 5개사가 무대에 올라 혁신 기술과 기술 경쟁력을 공개해 주목을 받았다.
뉴욕 현지 프로그램 기간 총 38건의 비즈니스 상담이 성사됐으며 이 중 7개사가 현지 투자 기관으로부터 총 729억 원 규모의 투자 제안을 끌어냈다.
주요 사례로 용인 소재 생유산균 K-푸드 기업 ㈜스낵스는 K-푸드 포트폴리오 확장을 희망하는 뉴욕 투자기관으로부터 200만 달러(약 28억 원) 규모의 투자 검토를 제안받았다. 성남 소재 노코드 콘텐츠 기술 기업 ㈜루덴스 역시 뉴욕 투자기관 팅스캐피탈(Tings Capital)과 100만 달러(약 14억 원) 규모의 협업을 구체화하고 있다.
현병천 경기도 미래성장산업국장은 "도내 스타트업의 차별화된 기술력과 시장 가치에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 확인한 계기"라며 "뉴욕에서 진행된 논의들이 실제 투자 유치와 성공적인 미국 시장 진출로 이어질 수 있도록 사후 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com