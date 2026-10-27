경기도, 민선 9기 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다' 공개

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 27일 민선 9기 새 슬로건과 BI를 공개했다
- 새 슬로건은 공정·혁신·포용의 도정 가치를 담았다
- 경기도는 별도 예산 없이 제작하고 교체 비용도 최소화했다
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새 예산 투입 없이 개발 및 시설물 교체 최소화로 지방재정 절감 기조 유지
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 민선 9기 도정 핵심 가치인 '공정·혁신·포용'을 담은 새로운 도정 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다'와 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 새 슬로건 '미래가 있다, 경기가 잇다'는 대한민국 산업의 중심지이자 1420만 도민의 삶 터전인 경기도를 미래 중심 도시로 조성하고 이를 바탕으로 대한민국의 더 밝은 미래를 이어 나가겠다는 강력한 의지를 나타낸다.
슬로건과 함께 공개된 시그니처 디자인(BI)은 민선 9기 도정 철학을 기본 도형으로 시각화했다. 사각형은 '치우치지 않는 공정', 우상향 화살표 모양의 삼각형은 '뻗어가는 혁신', 원은 '모두를 품는 포용'을 각각 상징한다. 적용된 파랑·하늘·초록 3가지 색상은 '공정·혁신·포용의 경기'를 나타낸다.
경기도는 서식, 명함, 현수막, 백월 등에 다양하게 활용할 수 있는 응용 디자인이 담긴 BI 매뉴얼을 전 부서 및 시·군에 함께 배포했다.
특히 이번 슬로건 개발 과정에서는 별도의 외주 예산을 투입하지 않았으며 기존 슬로건이 적용된 시설물 교체 작업 역시 불필요한 지출을 최소화해 건전재정 기조를 유지키로 했다.
이원구 경기도 홍보기획관은 "어려운 재정 여건을 감안해 별도 예산 수립 없이 슬로건을 마련하고 교체 역시 최소화하는 절감 기조를 지킬 것"이라며 "민선 9기의 주요 도정 가치가 도민들의 일상 속에서 자연스럽게 체감될 수 있도록 홍보에 다각적으로 활용하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com