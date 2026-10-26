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[PO] '2안타 빈공'에 답답한 삼성 박진만 감독 "2차전 라인업, 타순 변화 고려"

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  • 박진만 감독은 26일 PO 1차전 패배 뒤 타선 변화를 예고했다
  • 삼성은 페덱의 5실점과 2안타 빈공으로 KIA에 1-5로 패했다
  • 박 감독은 27일 후라도를 앞세워 반드시 반격하겠다고 다짐했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기에서 완패한 삼성 박진만 감독이 타선 변화를 예고했다. 선발 크리스 페덱의 부진과 단 2안타에 그친 타선의 침묵을 패인으로 꼽으며 2차전에서는 반드시 반격하겠다는 각오를 밝혔다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 1차전에서 1-5로 패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 박진만 감독이 26일 열린 KIA와의 PO 1차전에서 패배한 후 인터뷰를 하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성은 홈에서 열린 첫 경기를 내주며 불리한 출발을 하게 됐다. 역대 5전 3선승제로 치러진 PO에서 1차전 승리 팀의 한국시리즈 진출 비율은 77.1%(35차례 중 27차례)에 달한다. 

경기 후 박 감독은 "페덱이 KIA 중심 타선을 초반에 막지 못한 게 패배 요인이었다. 우리 타선 역시 무기력했다"라고 총평했다. 

이날 삼성 선발 페덱은 4.2이닝 5피안타(2피홈런) 2사사구 4탈삼진 5실점으로 패전투수가 됐다. 1회초 2사 후 김도영에게 볼넷을 허용한 뒤 해럴드 카스트로와 나성범에게 연속 적시타를 맞아 2실점했다. 3회에는 김도영의 안타에 이어 카스트로에게 투런 홈런을 허용했고, 4회에는 한준수에게 솔로 홈런까지 얻어맞았다.

박 감독은 "페덱의 구위는 정규시즌 때보다 더 좋았다고 판단했다. 그런데 상대 중심 타자들이 잘 대처한 것 같다"라고 돌아봤다. 이어 "가장 큰 패인은 0-2에서 카스트로에게 2점 홈런을 내주면서 0-4가 된 것이다. 2사 후 점수를 내준 게 아쉽다"라고 설명했다.

페덱이 실점하는 상황에서도 곧바로 교체하지 않은 이유에 대해서는 "중심 타선 쪽에서만 점수를 허용해 교체 시점을 찾고 있었다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 페덱이 26일 열린 KIA와의 PO 1차전에서 4.2이닝 5실점으로 무너졌다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

실제로 페덱은 1회와 3회 모두 아웃카운트 2개를 먼저 잡았지만 김도영을 출루시킨 뒤 카스트로에게 결정타를 허용했다. KIA 중심 타선의 집중력을 끝내 넘어서지 못했다.

마운드만큼이나 심각했던 것은 타선의 침묵이었다. 삼성은 이날 KIA 마운드를 상대로 단 2안타에 그쳤다. 1회말 김지찬의 중전 안타와 5회말 김영웅의 적시타가 전부였다.

특히 1회말 선두타자 김지찬이 출루했지만 후속 타자 김성윤이 병살타를 기록하면서 추격 기회를 놓쳤다. 이후에도 좀처럼 주자를 모으지 못하면서 경기 흐름을 바꾸는 데 실패했다.

박 감독은 타격 부진이 경기 감각의 문제인지, 잘 맞은 타구가 야수 정면으로 향한 불운 때문인지 묻는 질문에 "KIA는 잘 맞은 타구가 안타가 됐고, 우리는 안타도 2개밖에 뽑지 못했다. 잘 맞은 타구도 잡히면서 기회가 없었다. 그래서 힘든 경기가 됐다"라고 답했다.

이어 "상대 타선도 중심 타선만 활발했다. 나머지 타자들은 우리 투수들이 잘 막았다고 생각한다"라며 "우리 타선은 내일 라인업이나 선수 구성에 변화를 줘야 하지 않을까 생각한다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 구자욱이 26일 열린 KIA와의 PO 1차전에서 단 1개의 안타도 기록하지 못했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

2차전에서는 선발 명단뿐 아니라 타순에도 변화가 생길 가능성이 있다. 박 감독은 "여러 가지 생각을 해보겠다. 코치진과 미팅도 해야 한다. 선수 기용이나 라인업, 타순에도 변화를 주려고 한다"라고 밝혔다.

이날 삼성은 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱을 3번 지명타자로 배치했지만, 구자욱은 4타수 무안타로 침묵했다. 박 감독은 "상대 선발 네일의 공이 좋았다. 구자욱뿐 아니라 전체적으로 타격이 좋지 않았다"라며 "감독인 나도, 선수들도 내일 경기에 임하는 모습은 달라져야 한다고 생각한다"라고 강조했다.

베테랑 최형우를 끝내 기용하지 못한 점에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 박 감독은 "오늘은 찬스가 없었다. 그렇다고 최형우를 무작정 쓸 수는 없다"라며 "주자가 모여야 최형우 카드를 쓸 수 있는데 그럴 기회조차 없었다"라고 설명했다. 최형우의 2차전 선발 출전 가능성에 대해서는 "여러 가지 생각을 해보겠다"며 여지를 남겼다.

반면 불펜진의 투구에는 만족감을 나타냈다. 페덱이 내려간 뒤 배찬승을 비롯해 김태훈, 이승민, 미야모리 사토시가 추가 실점 없이 경기를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 16일 잠실 두산전 선발 라인업에서 제외됐다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.09.16 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "불펜 투수들 모두 잘 던졌다. 배찬승도 아웃카운트 4개를 잘 잡았다"라며 "확실히 좋은 모습을 보여줬고 불펜 투수 모두 자기 역할을 잘해줬다"라고 평가했다.

유일한 타점을 기록한 김영웅에 대해서는 "김영웅이 적시타를 쳤다. 앞으로 가을에 좋은 활약을 해줄 것이라는 기대감이 생긴다"라고 말했다.

5회 네일의 빠른 공에 헬멧을 맞은 박승규의 몸 상태에 대해서는 "내일 다시 확인해봐야겠지만 경기 중에는 별 문제 없었다"라고 전했다.

삼성은 27일 같은 장소에서 열리는 2차전에 아리엘 후라도를 선발로 내세운다. 박 감독은 "내일까지 분위기를 넘겨주면 이 시리즈가 어려워진다"라며 "어떻게든 승리하겠다"라고 각오를 다졌다.

wcn05002@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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