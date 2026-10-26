해남군 SNS, 8년 연속 수상…2년째 대상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·캐릭터 활용한 감성 콘텐츠 호평…전남광주 지자체 중 유일

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 인공지능(AI)과 캐릭터를 활용한 차별화된 SNS 콘텐츠로 군정 홍보의 새로운 가능성을 인정 받았다.

해남군은 '2026 대한민국 SNS 대상' 기초지자체(군) 부문에서 대상을 수상했다고 26일 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 대상이며 2019년부터 8년 연속 수상이다. 전남광주통합특별시 내 광역·기초자치단체 가운데 대상 수상은 해남군이 유일하다.

2026 대한민국 SNS 대상' 기초지자체(군) 부문 대상. [사진=해남군] 2026.10.26 khyeon0424@newspim.com

한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관하는 이 상은 기업과 공공기관의 SNS 활용 수준과 소통 성과를 종합 평가해 우수 기관을 선정한다. 올해는 135개 기관이 참여했다.

해남군은 '땅끝에서 피어나는 인공지능(AI) 혁신, 미래를 여는 해남군'을 주제로 딱딱한 정책 홍보에 재미와 감성을 더한 콘텐츠를 선보여 호평을 받았다. 공무원들이 직접 출연해 유행하는 밈과 재치 있는 연출로 군정 소식과 지역 일상을 전달하고 대표 캐릭터 '희망이'와 '땅끝이'를 AI 영상에 등장시켜 주요 정책과 현안을 상황극으로 풀어냈다.

채널별 특성을 살린 홍보 전략도 눈길을 끌었다. 페이스북에서는 군정과 복지·행사 등 생활밀착형 정보를 제공하고 인스타그램과 유튜브에서는 짧고 감각적인 영상으로 축제와 관광 현장을 소개했다.

'땅끝소리' SNS 기자단과 지역 인플루언서의 참여형 콘텐츠를 비롯해 SNS 이벤트와 실시간 라이브 방송으로 군민과 여행자의 참여도 확대했다.

해남군 관계자는 "이번 수상은 해남군 SNS에 꾸준한 관심과 응원을 보내주신 군민과 누리꾼들이 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "새로운 디지털 기술과 참신한 아이디어를 활용해 군민과 더욱 가까이 소통하고 해남만의 매력을 널리 알리겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com