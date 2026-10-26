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경기도, 'AI 행정혁신 3강' 교육…"업무 효율·공직자 역량 강화"

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AI 핵심 요약

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  • 경기도는 26일 공무원 대상 인공지능 행정혁신 3강을 개최했다
  • 추미애 지사는 교통·안전·산림 등 행정 전반의 AI 혁신을 강조했다
  • 교육에서는 공공부문 AI 전환 전략과 업무 자동화 사례를 공유했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 26일 경기북부청사에서 인공지능(AI) 시대에 대응하고 행정혁신과 업무 효율화를 확대하기 위해 공무원 대상 '인공지능 행정혁신 3강'을 개최했다고 밝혔다. 

이날 교육에는 추미애 경기도지사를 비롯해 부지사, 실·국장, 부서장 등 200여 명이 참석했으며 앞서 22일에는 경기도청 본청에서도 같은 교육이 진행된 바 있다.

26일 공무원 AI역량강화 교육에서 추미애 경기도지사가 발언하고 있다. [사진=경기도][사진=경기도]

추미애 지사는 이날 교육에서 AI를 활용한 교통혁신과 위험물질 안전관리, 산림병해충 대응 등 행정 전반의 혁신 가능성을 강조했다.

추 지사는 "오늘 북부청사까지 오는 데 1시간 45분이 걸렸다"며 "AI로 인한 교통혁신에도 기대가 크다"고 말했다.

이어 최근 화재로 소방관이 순직한 사례를 언급하며 "위험물질 안전 관리에도 AI를 활용했으면 한다"며 "소나무재선충병을 막을 수 있는 신기술 개발 등 무궁무진한 분야에서 AI 행정혁신이 가능할 것"이라고 밝혔다.

그는 "우리는 1년 내내 해법을 찾지 못하는데 AI는 순식간에 답을 내놓는 것을 보고 무력감을 느꼈다"며 "인공지능과 인간이 함께 살아갈 수 있을지, 어떻게 판단해야 할지 막막했다"고 말했다.

그러면서 "새로운 미지의 길이 불안하기도 하지만 더 늦으면 안 되는 시기"라며 "AI 시대를 경기도가 선도해 나갈 수 있도록 집중해 달라"고 당부했다.

26일 공무원 AI역량강화 교육에서 추미애 경기도지사가 인사말을 하는 모습. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 교육은 AI 기술이 행정 전반으로 빠르게 확산하는 가운데 공직자들의 AI 이해도를 높이고 실제 업무 활용 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

정책 방향을 결정하는 간부 공무원부터 현장 업무를 수행하는 직원까지 조직 전체의 AI 활용 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다고 전했다.

교육은 '알고, 준비하고, 행동하라'를 주제로 공공부문의 AI 전환 전략과 행정업무 적용 방법, 실제 활용 사례 등을 다루는 3개 강연으로 준비됐다.

첫 번째 강연에는 박태웅 녹서포럼 의장이 나서 '공공부문 인공지능 전환 전략'을 주제로 지방정부의 역할과 대응 방향을 설명했다. 부서별로 분산된 데이터를 연결하고 활용해 행정 효율성을 높이는 방안도 소개했다.

두번째로 조용탁 한국지능정보사회진흥원 수석은 '현업 인공지능 적용 방향'을 주제로 단순한 기술 도입을 넘어 업무 방식 자체를 재설계하는 방안과 조직 변화를 이끄는 관리자의 역할을 제시했다.

마지막으로는 류승인 서울 광진구청 주무관이 생성형 AI를 활용한 행정업무 자동화 사례를 공유했다. 전문적인 프로그래밍 지식 없이도 AI에 원하는 기능을 설명해 프로그램을 만드는 '바이브코딩'과 이를 활용한 문서 자동화 사례 등이 소개됐다.

경기도는 이번 교육을 계기로 간부 공무원과 전 직원이 AI를 정책 수립과 현업에 적용해 도민 서비스의 질을 높이고 공무원들이 보다 중요한 업무에 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

asj7376@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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