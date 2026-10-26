강영웅 용인시의원 "청소년 전자담배 통계 밖 현실까지 살펴야"

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학교 현장 중심 실태조사·온라인 불법 판매 차단·예방교육 등 종합대책 촉구

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 강영웅 의원(풍덕천1동·동천동, 국민의힘)이 청소년 전자담배 사용 실태를 정확히 파악하기 위한 학교 현장 중심의 조사를 실시하고 온라인 불법 판매 차단과 예방·금연 지원을 아우르는 종합대책 마련해야 한다고 촉구했다.

강 의원은 26일 열린 제307회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 청소년 전자담배 사용 실태가 기존 통계에 충분히 반영되고 있는지 점검해야 한다며 이 같이 제안했다고 밝혔다.

강 의원은 최근 냄새가 적고 다양한 향을 가진 전자담배가 확산하면서 청소년들이 이를 일반 담배보다 덜 해롭거나 가벼운 호기심으로 시작해도 되는 제품으로 받아들일 수 있다고 우려했다.

26일 용인특례시의회 강영웅 의원(풍덕천1동·동천동국민의힘)이 제307회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.[사진=용인시의회]

질병관리청 청소년 건강행태 조사에서도 청소년의 전자담배 사용이 확인되고 있지만 학교 현장에서는 공식 통계보다 실제 흡연 문제가 더 심각하게 느껴진다는 목소리가 나오고 있다는 게 강 의원의 설명이다.

그는 "현장의 체감만으로 실제 흡연율이 통계보다 높다고 단정할 수는 없다"며 "청소년들이 흡연 사실을 솔직하게 밝히지 않는 것인지, 조사 방식에 한계가 있는 것인지, 기존 통계로 충분히 파악하지 못하는 새로운 제품과 유통 경로가 있는지 살펴봐야 한다"고 말했다.

이어 "통계가 현실을 충분히 설명하지 못한다면 현실을 탓할 것이 아니라 조사 방법부터 점검해야 한다"고 강조했다.

강 의원은 청소년이 담배를 접하는 경로가 다양해지고 있다는 점도 지적했다.

SNS와 온라인 공간을 통한 제품 정보 노출이 늘고 있는 만큼 청소년을 대상으로 한 담배 불법 판매 사례가 있는지 확인해야 한다는 것이다.

특히 마약 등 불법 유통 문제와 마찬가지로 온라인 거래 관리가 중요한 과제인 만큼, 담배 제품의 SNS 불법 판매 실태를 파악하고 관계 기관과 함께 대응해야 한다고 주장했다.

강 의원은 시에 ▲지역 학교 및 교육지원청과 협력한 청소년 전자담배 사용 실태조사 실시 ▲조사 과정에 학교 현장의 의견과 실제 사례 반영 ▲관계 기관과 연계한 SNS·온라인 불법 판매 점검 ▲청소년의 온라인 담배 제품 접근 차단 ▲전자담배의 위험성을 알리는 예방교육 강화 ▲흡연 청소년을 대상으로 한 상담 및 금연 지원 확대 등의 대책을 요구했다.

강 의원은 "청소년 흡연 문제는 단속이나 일회성 교육만으로 해결할 수 없다"며 "문제가 얼마나 심각한지 정확히 알 수 없다면 그 사실 자체가 조사를 시작해야 할 이유"라고 말했다.

이어 "용인시가 청소년 전자담배 문제를 더 이상 막연한 우려로 남겨두지 말고 실태조사와 예방, 불법 유통 차단, 금연 지원을 아우르는 종합대책을 마련해 달라"고 촉구했다.

seraro@newspim.com