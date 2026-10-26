전남광주 통합 후 첫 '상인의날' 1300여 명 한자리…상권 상생 결의

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통합 후 첫 상인의 날 개최…공동 비전 선포·유공자 표창

민형배 시장, "전통시장·골목상권 더 많은 기회 오도록 지원"



[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 전남과 광주의 전통시장·골목상권을 하나로 묶어 지역경제의 새로운 도약을 모색했다.

전남광주특별시는 26일 여수세계박람회장 디지털갤러리에서 상인 1300여 명이 참석한 가운데 '제5회 전남광주통합특별시 상인의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.

제5회 전남광주 상인의 날 행사. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

전남상인연합회가 주관하고 광주광역시상인연합회가 참여한 이번 행사에는 민형배 시장과 송형곤 시의회 의장, 주철현 국회의원, 서영학 여수시장 등 주요 인사와 전통시장·상점가 상인들이 참석했다.

행사는 장터유랑단의 큰깃발놀이를 시작으로 유공자 표창과 자랑스러운 전남·광주 상인상 수여, 공동 비전 선포 순으로 진행됐다. 참석자들은 통합을 계기로 상인 간 교류와 협력을 확대하고 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높여 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 의지를 모았다.

전통시장과 지역상권 활성화에 기여한 상인·관계자 20명과 단체에는 특별시장 표창이 수여됐다. 시의회 의장 및 정부부처 장관 표창도 전달됐으며 전남과 광주에서 각각 1명을 선정해 자랑스러운 상인상을 수여했다.

추억의 장터 운동회와 장터유랑단 공연, 장터스타탄생 노래자랑 등 상인 참여 프로그램도 마련됐다. 차기 개최지에 상인의 날 깃발을 전달하고 건강상태 확인 코너와 2026 여수세계섬박람회 기념품 판매 부스를 운영해 화합과 교류의 의미를 더했다.

시는 앞으로 시설 현대화와 주차환경 개선, 특성화시장 육성, 상권 활성화, 화재·안전관리, 상인조직 역량 강화 등 현장 체감형 지원을 이어갈 계획이다.

민형배 시장은 "전남과 광주의 상인이 한 가족이 돼 처음 함께하는 상인의 날이라는 점에서 올해 행사는 더욱 특별한 의미가 있다"며 "상인이 새로운 성장동력이 되도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.

이어 "전남의 넓은 생활경제권과 광주의 도시상권이 가진 강점을 하나로 연결해 전통시장과 골목상권에 더 많은 사람과 기회가 찾아오도록 하겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com