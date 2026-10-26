전남광주 통합 후 첫 '상인의날' 1300여 명 한자리…상권 상생 결의

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 26일 상인 1300여 명과 상인의 날 행사를 개최했다
- 전남·광주 상인들은 교류와 협력 확대로 지역상권 경쟁력 강화를 다짐했다
- 시는 시설 현대화와 주차 개선 등 전통시장 지원을 이어갈 계획이다
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민형배 시장, "전통시장·골목상권 더 많은 기회 오도록 지원"
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 전남과 광주의 전통시장·골목상권을 하나로 묶어 지역경제의 새로운 도약을 모색했다.
전남광주특별시는 26일 여수세계박람회장 디지털갤러리에서 상인 1300여 명이 참석한 가운데 '제5회 전남광주통합특별시 상인의 날' 행사를 개최했다고 밝혔다.
전남상인연합회가 주관하고 광주광역시상인연합회가 참여한 이번 행사에는 민형배 시장과 송형곤 시의회 의장, 주철현 국회의원, 서영학 여수시장 등 주요 인사와 전통시장·상점가 상인들이 참석했다.
행사는 장터유랑단의 큰깃발놀이를 시작으로 유공자 표창과 자랑스러운 전남·광주 상인상 수여, 공동 비전 선포 순으로 진행됐다. 참석자들은 통합을 계기로 상인 간 교류와 협력을 확대하고 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높여 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 의지를 모았다.
전통시장과 지역상권 활성화에 기여한 상인·관계자 20명과 단체에는 특별시장 표창이 수여됐다. 시의회 의장 및 정부부처 장관 표창도 전달됐으며 전남과 광주에서 각각 1명을 선정해 자랑스러운 상인상을 수여했다.
추억의 장터 운동회와 장터유랑단 공연, 장터스타탄생 노래자랑 등 상인 참여 프로그램도 마련됐다. 차기 개최지에 상인의 날 깃발을 전달하고 건강상태 확인 코너와 2026 여수세계섬박람회 기념품 판매 부스를 운영해 화합과 교류의 의미를 더했다.
시는 앞으로 시설 현대화와 주차환경 개선, 특성화시장 육성, 상권 활성화, 화재·안전관리, 상인조직 역량 강화 등 현장 체감형 지원을 이어갈 계획이다.
민형배 시장은 "전남과 광주의 상인이 한 가족이 돼 처음 함께하는 상인의 날이라는 점에서 올해 행사는 더욱 특별한 의미가 있다"며 "상인이 새로운 성장동력이 되도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.
이어 "전남의 넓은 생활경제권과 광주의 도시상권이 가진 강점을 하나로 연결해 전통시장과 골목상권에 더 많은 사람과 기회가 찾아오도록 하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com