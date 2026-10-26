용인특례시, '2026 대한민국 SNS 대상' 공공부문 대상 수상

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기초지자체 시 부문서 22개 도시와 경쟁…'조아용'·시민 서포터즈 활용한 소통 성과 인정

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 온라인을 통한 시민 소통 성과를 인정받아 '2026 대한민국 SNS 대상' 공공부문 기초지자체 시 부문 대상을 수상했다.

용인특례시는 지난 25일 서울 프레스센터에서 열린 시상식에서 대상을 받았다고 26일 밝혔다. 올해 기초지자체 시 부문에는 전국 22개 도시가 참여해 경쟁을 벌였다.

용인특례시가 '2026 대한민국 SNS 대상' 공공부문 대상을 수상했다.[사진=용인시]

'대한민국 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 전국 공공기관과 기업을 대상으로 사회관계망서비스(SNS) 활용 성과를 평가해 우수 기관을 선정하는 상이다.

용인특례시는 시 캐릭터 '조아용'을 활용해 시민 눈높이에 맞는 시정 정보를 전달하고 시민 서포터즈를 통해 현장 중심의 콘텐츠를 제공한 점에서 높은 평가를 받았다.

시는 블로그와 인스타그램, 카카오스토리, 카카오톡 채널, 페이스북 등 5개 SNS 채널을 운영하며 채널별 특성에 맞춘 콘텐츠를 선보이고 있다.

이를 통해 시민에게 필요한 행정 정보와 지역 소식을 신속하게 전달하고 소통 창구를 다양화했다.

특히 인스타그램에서는 6만2000명의 구독자를 대상으로 '조아용'을 활용한 영상과 카드뉴스를 제작해 학생과 청년 등 젊은 세대에게 시정 정보를 친근하게 알리고 있다.

시민 서포터즈가 지역 곳곳을 직접 찾아가 축제와 행사, 생활정보 등을 취재하는 현장 중심 콘텐츠도 좋은 반응을 얻었다.

용인시는 이번 수상을 계기로 시민과의 양방향 소통을 더욱 강화하고 SNS 채널별 특성을 살린 콘텐츠와 시민 참여형 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.

이상일 용인시장은 "전국 지방자치단체와 경쟁해 대상을 수상한 것은 용인시 SNS가 단순한 홍보 수단을 넘어 시민과 함께 소통하는 행정의 장으로 발전해 왔다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 '조아용'을 비롯한 시민 친화적 콘텐츠를 적극적으로 소개하고 시민의 목소리에 귀 기울이며 시민에게 한 걸음 더 가까이 다가가도록 노력하겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com