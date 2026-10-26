의정부시, 와일드 리퍼블릭과 상생협력 위한 협약 체결

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 26일 미국 야생동물 완구·교육교구 기업 와일드 리퍼블릭(Wild Republic)과 손잡고 한국지사 설립과 지역사회 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다.

의정부시는 와일드 리퍼블릭과 한국지사 설립 및 지역사회 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다. [사진=의정부시]

의정부시에 따르면 이번 협약은 기업의 사회공헌 활동을 지역사회 나눔으로 연계해 지역 내 아동의 교육 환경을 개선하고 생태·환경교육 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

양측은 의정부시 내 와일드 리퍼블릭 한국지사 설립을 위한 협력 기반을 구축하고 지역 인재 채용과 아동 대상 생태·환경교육 확대 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 지역경제 활성화와 교육·복지 증진에 기여한다는 방침이다.

와일드 리퍼블릭은 지역 내 아동 돌봄·복지시설과 보육기관 등을 대상으로 완구 및 교육교구를 기부하고 생태·환경교육 프로그램을 운영하는 등 다양한 사회공헌 활동을 펼칠 예정이다.

미국 오하이오주에 본사를 둔 와일드 리퍼블릭은 1979년 설립된 야생동물 봉제완구 전문기업으로 동물의 모습을 사실적으로 구현한 완구와 친환경 소재를 활용한 제품 등을 선보이고 있다.

김원기 의정부시장은 "아이들에게는 더 많은 배움의 기회를, 지역사회에는 따뜻한 나눔을 전하는 뜻깊은 협력이 되길 기대한다"며 "앞으로도 기업과 지역사회가 함께 성장하고 그 성과가 시민의 삶에 긍정적인 변화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com