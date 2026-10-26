엔하이픈, 올해 세 번째 컴백…11월 20일 '더 신 : 패러렐 월드' 발매

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈은 26일 스핀오프 싱글 발매 소식을 알렸다
- 신곡은 11월 20일 음원과 23일 음반으로 공개된다
- 이번 싱글은 ‘더 신’ 시리즈의 마지막 외전으로 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 올해 세 번째 컴백을 확정했다.
엔하이픈은 26일 0시 팬 소통 플랫폼 위버스 공식 커뮤니티를 통해 스핀오프 싱글 '더 신 : 패러 월드(THE SIN : PARALLEL WORLD)' 발매 소식을 알렸다. 음원은 11월 20일 오후 2시, 음반은 11월 23일 오후 12시에 공개된다.
이번 싱글은 '더 신(THE SIN)' 시리즈의 마지막을 장식하는 외전이다. 전작에서 함께하는 것 자체가 축복임을 깨달은 연인이 또 다른 평행 세계에서 서로가 운명적인 관계임을 확신하는 이야기를 담았다.
매 앨범 뚜렷한 콘셉트로 독보적인 정체성을 구축해 온 엔하이픈이 이번 신보를 통해 선보일 음악에도 관심이 쏠린다. 그간 감각적인 무대 연출과 역동적인 퍼포먼스, 탄탄한 스토리텔링을 바탕으로 앨범의 서사를 몰입감 있게 전달해 왔다. 다크한 힙합부터 브라질리언 펑크까지 폭넓은 장르를 소화하는 표현력 역시 뱀파이어라는 독창적인 콘셉트 안에서 다채로운 음악적 스펙트럼을 펼치는 원동력이 됐다.
소속사 빌리프랩은 "'더 신 : 패러렐 월드'는 한 해 동안 변함없는 사랑과 응원을 보내준 엔진(팬덤명)에게 음악으로 화답하겠다는 멤버들의 의지가 반영된 싱글"이라고 설명했다.
엔하이픈의 스핀오프 싱글 '더 신 : 패러렐 월드' 예약 판매는 이날 오전 11시 시작된다.
moonddo00@newspim.com