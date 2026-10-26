[핌in현장] 아일릿, 이번엔 '호루라기 경고'…"전국민 마음 '체포하겠어'"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 매 앨범마다 중독성 강한 멜로디로 전국민을 강타한 그룹 아일릿이 호루라기 사운드로 당찬 경고를 건넨다.

아일릿이 26일 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "'잇츠 미(It's Me)' 이후 컴백이라 좋은 모습 보여드리고 싶어서 열심히 준비했다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿. [사진=빌리프랩] 2026.10.26 alice09@newspim.com

이번 타이틀곡 '체포하겠어'는 '너'와의 관계가 쌍방이 아니었다는 사실을 깨달은 멤버들이 단호하게 유죄를 선고한다는 내용이 담겼다. 곡 전반에 등장하는 호루라기 소리가 강렬한 중독성을 유발한다.

이날 윤아는 "이번에는 콘셉트가 뚜렷한 곡인만큼, 녹음부터 안무 연습까지 디테일하게 준비하며 연습했다. 이번 앨범에도 많은 관심 부탁드린다"며 소감을 전했다.

특히 원희는 "많은 사랑을 받은 '잇츠 미' 이후 컴백이라 좋은 모습 보여드리고 싶어서 열심히 준비했다. 이번 앨범은 제 최애인 만큼, 확신을 가지고 자신감 넘치게 준비했다. 전곡 빠짐 없이 들어주셨으면 좋겠다"며 자신감을 내비쳤다.

윤아는 새 앨범에 대해 "'브레이크 이븐'은 손익분기점을 의미한다. 저희 아일릿 앨범 서사의 중심이었던 관계가 전환점을 맞이한다. 애쓴만큼 되돌아오지 않는 관계에 대해 더이상 시간을 쏟지 않겠다는 의미가 담겼다"고 소개했다.

원희는 "타이틀곡은 습관성 친절이라는 범죄를 저질러서 나를 착각하게 만든 상대에게 하는 말이다. 답답한 관계는 직접 끝내겠다는 경고장 같은 노래"라고 설명했다. 이어 윤아는 "중독성이 한층 더 강력해진 곡"이라며 "호루라기가 곡 전반에 계속 등장한다. 들으시는 분들의 귀를 사로잡을 수 있을 거라고 생각한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿의 미니 5집 타이틀곡 '체포하겠어' 무대. [사진=빌리프랩] 2026.10.26 alice09@newspim.com

민주는 타이틀곡의 퍼포먼스의 주요 포인트로 '표정'을 꼽았다. 그는 "표정 연기도 하이라이트이다. 단순 짜증뿐 아니라 각 파트마다 표정이 다르다. 웃는 게 어렵다고 생각했는데 짜증내는 연기가 생각보다 어려웠다. 또 당당한 태도를 유지하기 위해 동작 하나하나 힘을 줬다"고 말했다.

앨범의 수록곡은 사랑에 대한 감정을 담아냈다. 그간 '관계'에 대한 내용을 노래했던 이들은, 신보에 관계의 끝과 시작을 다시 녹여냈다.

윤아는 "첫 번째 트랙 '수퍼 인 러브'는 연애 상담을 하다가, 상대방과의 관계가 일방적인 짝사랑임을 알게 되는 내용이다. 두 번째 트랙 '모어'는 부끄러운 감정이 짜증으로 번져가며, 감정이 절정으로 치솟는다. 그리고 '체포하겠어'가 상대와의 관계를 끝내겠다는 내용이다. 마지막 '팝'은 새로운 상대에서 빠져들게 된다. 이전 관계의 실패가 새로운 관계의 시작이라는 내용을 담아냈다"고 설명했다.

아일릿은 매 앨범마다 중독성 있는 노래로 컴백을 했다. 올해 상반기는 '잇츠 미'가 각종 사회관계망서비스(SNS)를 장악하며 여러 패러디와 챌린지를 탄생시켰다.

이에 민주 "'잇츠 미'가 많은 사랑을 받아서 감사했는데, 한편으로는 부담감도 있었다. 이번 앨범을 준비하면서 그 부담감이 긍정적인 자극제로 다가왔다. 받은 사랑에 보답하기 위해 더 열심히 연습했고, 한 단계 성장하기 위해 멤버들과 많이 고민하며 연습했다. 이번 앨범으로 전국민의 마음을 체포할 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿. [사진=빌리프랩] 2026.10.26 alice09@newspim.com

또한 이로하는 "부담감보다 새로운 무대와 음악을 보여드리고 싶다는 생각이 컸다. '잇츠 미'로 얻은 자신감을 '체포하겠어'에 녹여내고 싶었다. 다채로운 매력을 빨리 보여드리고 싶다"고 덧붙였다.

새 앨범은 방시혁 하이브 의장이 프로듀서로 전곡에 이름을 올렸다. 민주는 "앨범 준비할 때 해외에 많이 나가 있었다. 방시혁 피디님을 직접 뵙진 못했는데, 이번 녹음이 역대급으로 잘 됐다고 들어서 자신감 있게 준비했다"고 말했다.

5인조인 아일릿은 건강 문제로 활동을 중단한 모카를 제외하고 처음으로 4인조 체제로 컴백했다. 그리고 이로하 역시 발목 부상으로 회복 중인 상태이다.

먼저 이로하는 "발목 부상이 있어서 많은 팬들에게 걱정을 끼친 것 같다. 죄송한 마음이 있었는데, 지금 열심히 회복 중이다. 빨리 회복해서 좋은 모습 보여드리도록 할 것"이라고 말했다.

이어 "모카 언니는 이번 노래를 듣고 너무 좋다고 말해줬다. 언니는 팬들의 곁으로 돌아오고 싶은 마음이 커서 열심히 회복 중이다. 최근에도 다같이 모여서 하고 싶은 음악에 대한 이야기를 나눴다. 언니가 돌아올 때까지 기다려주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

민주 역시 "처음으로 4인으로 컴백을 준비했다. 모카도 같이 했으면 너무 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들어서 더 아쉬웠다. 저희를 만날 때마다 멋있다고 응원을 해준다. 이번 활동은 4명이서 하지만, 모카의 마음을 담아서 무대를 꽉꽉 채워 나갈 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿. [사진=빌리프랩] 2026.10.26 alice09@newspim.com

2024년 데뷔한 이들은 어느덧 3년차가 됐다. '마그네틱(Magnetic)', '체리쉬(Cherish)', '빌려 온 고양이' '잇츠 미' 등 다양한 곡들로 음원차트 1위와 음악방송 1위를 차지한 이들은 더욱 뚜렷해진 목표가 있었다.

민주는 "저희가 벌써 데뷔 3년차를 맞았다. 자연스럽게 저희의 음악과 무대에 대한 욕심이 생겼다. 이제는 완성도 있는 모습을 보여드리고 싶다"고 밝혔다.

이로하는 "저희 노래를 함께 불러주시고, 춤을 따라 춰 주실 떄마다 많은 사랑을 받고 있다는 걸 느낀다. 이번 앨범도 매력적이고 좋은 곡들이 많으니까 많이 들어주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

끝으로 아일릿은 "이번 앨범을 준비하면서 올 한해를 천천히 되돌아보니, 정말 열심히 달려온 것 같다. 그때마다 저희 음악을 좋아하고 즐겨주시는 분들이 계셔서 보람을 느끼고 힘을 얻고 있다. 보내주신 큰 사랑에 보답할 수 있도록 이번에도 멋진 활동을 이어갈 것"이라고 전했다.

이날 오후 6시에 발매되는 아일릿의 미니 5집 '브레이크 이븐'에는 타이틀곡 '체포하겠어'를 포함해 '수퍼 인 러브(Super in Love)', '모어(More)', '팝(Pop)'까지 총 4곡이 수록된다.

alice09@newspim.com