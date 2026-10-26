광명시 '기업온 광명 인사이트데이' 개최...기업·청년 소통의 장 마련

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박승원 시장 "지역기업 가능성 발견하고 청년이 역량 펼칠 환경 조성할 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 관내 기업의 인재 확보를 돕고 청년들에게는 지역 일자리 기회를 제공하기 위해 기업과 청년의 소통 행사를 마련한다.

광명시는 오는 30일 제2청년동 '청춘곳간'에서 지역기업과 청년이 서로의 비전을 공유하는 '기업온(On)광명 인사이트데이'를 개최한다고 26일 밝혔다.

기업On광명 인사이트데이X청춘곳간 워크콘퍼런스 안내문. [사진=광명시]

이번 행사는 기업SOS 현장 조사를 통해 확인된 기업의 인재 채용 어려움을 해소하고 청년들에게 양질의 관내 기업을 알리고자 기획됐다. 2026년 제4회 기업 전략 설명회와 청춘곳간의 '워크콘퍼런스'를 결합해 기업 문화 및 인재상을 소개하고 실질적인 소통 시간을 갖는다.

행사 첫 순서인 인사이트 특강에서는 베스트셀러 <일의 격> 저자인 신수정 임팩트리더스아카데미 대표(전 KT 부사장)가 'AI 시대에 필요한 핵심 역량과 인재 채용 기준'을 주제로 강연을 진행한다.

이어 헤드헌팅 전문가인 문선경 작가와 관내 기업 3곳이 참여하는 '딥다이브 패널 토론'이 열린다. 토론에서는 중소기업에 대한 편견을 다루며, 유연한 의사결정 구조, 직원의 성숙 및 성장 사례 등 현장의 생생한 경험담을 나눌 예정이다.

기업 라이브 질의응답 시간에서는 청년들이 기업 관계자에게 주요 직무, 채용 기준, 급여·복지, 성장 가능성 등을 직접 질문하고 답을 듣는 자리가 마련된다.

이 밖에 고용노동부의 기업·청년 지원사업 안내 부스가 운영되며 경기도 기업옴부즈만이 참여해 R&D, 디자인, 인증 등 분야별 전문가 맞춤형 상담을 제공한다.

박승원 광명시장은 "기업과 청년이 직접 만나 지역기업의 숨은 가능성을 확인하고 청년들이 광명에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 일자리 연계와 행정적 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com