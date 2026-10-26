장동혁 "李는 국정을 여당은 판사를 AI에 맡기자 해...조희대 탄핵 민심과 멀어"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"조희대 인사 방해로 李대통령 재판 재개 막으려 해"

"李대통령, 탄핵 단추 누르면 나오는 것은 재판 재개"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 26일 더불어민주당 내부에서 조희대 대법원장 탄핵론이 재점화된 것과 관련해 "이재명 대통령, 대법원장 탄핵 단추 한 번 눌러보라. 나오는 것은 재판 재개일 것"이라고 경고했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령은 국정을 인공지능(AI)에게 물어보고, 민주당은 판사를 AI에게 맡기자고 한다"며 "그 아버지에 그 아들이라더니 그 대통령에 그 여당"이라고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "어김없이 또다시 조희대 대법원장 탄핵을 들고 나왔다"며 "국정조사부터 하자, 탄핵이 먼저다, 자기들끼리 난리"라고 지적했다.

이어 "정작 국민은 '조희대 탄핵 반대', '이재명 재판 찬성'"이라며 민주당의 탄핵 추진 움직임이 민심과 동떨어져 있다고 주장했다.

장 대표는 민주당이 조 대법원장 탄핵을 거론하는 배경에 이 대통령의 재판 문제와 법관 인사에 대한 정치적 의도가 있다고 주장했다.

그는 "결국 대법원장의 법관 인사를 방해하려는 것"이라며 "이재명 대통령 재판 재개를 막는 것이 목표"라고 했다.

그러면서 "이미 국민은 그 속을 뻔히 알고 있다"며 "집권여당이 대통령의 '탄핵 자판기'인가"라고 반문했다.

장 대표는 "이재명 대통령과 조희대 대법원장, 누가 정말 탄핵당할 사람인가"라며 "좋아하는 AI에게 물어보면 정답이 바로 나올 것"이라고 덧붙였다.

한편 민주당 내에서는 조 대법원장을 상대로 한 국정조사와 탄핵 추진을 놓고 논의가 이어지고 있다. 장 대표는 이 같은 움직임을 이 대통령의 재판 재개를 막기 위한 시도라고 규정하며 공세 수위를 높인 것으로 풀이된다.

oneway@newspim.com